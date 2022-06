Lancering van James Webb Space Telescope is met minimaal vier dagen uitgesteld

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stelt de lancering van de James Webb Space Telescope met nog eens vier dagen uit. De korte vertraging komt door een probleem tijdens het laden van de telescoop in de raket.

De ruimtetelescoop gaat op zijn vroegst pas 22 december de lucht in, schrijft NASA. Dat is vier dagen later dan de vorige lanceerdatum. In september stelde de ruimtevaartorganisatie de lancering uit tot 18 december. De nieuwe vertraging komt door 'een incident' tijdens de voorbereiding van de lancering. NASA zegt meer tijd nodig te hebben voor extra controles.

Het incident ontstond volgens NASA toen de ruimtetelescoop werd geïnstalleerd in de hardware die wordt geïntegreerd in de laatste trap van de Ariane 5 -raket. Tijdens dat inladen schoot een klem los die de telescoop op zijn plek moest houden. Die raakte de telescoop en zorgde voor 'een vibratie door de telescoop'.

NASA zegt dat het meer tijd nodig heeft om te onderzoeken of die vibratie voor mogelijke problemen in de raket heeft gezorgd. Mogelijk zijn er bijvoorbeeld componenten beschadigd. De ruimtevaartorganisatie zegt aan het eind van de week met een update te komen als de tests zijn afgerond.