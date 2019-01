Orange komt met internetabonnement zonder datalimiet en tv

De topman van Orange België, Michaël Trabbia, heeft beloofd dat klanten vanaf deze zomer een unlimited internet-only abonnement kunnen pre-orderen. Verder maakt de ceo bekend dat Orange België dit jaar zijn prijzen niet verhoogt.

Orange België-directeur Trabbia spreekt via sociale media drie beloften uit. De eerste is dat zijn bedrijf dit jaar de prijzen niet verhoogd. "We hebben dat niet gedaan in 2018 en gaan dat niet doen in 2019, niet voor je mobiel abonnement, niet voor je telecombundel, geen verdoken kosten."

De tweede belofte die hij doet is dat klanten dit jaar een unlimited internet-only abonnement kunnen afnemen. De provider neemt daarvoor vanaf de zomer pre-orders aan en zal later meer details over het aanbod bekendmaken.

Orange heeft nu wel een abonnement met ongelimiteerde data, het Love-aanbod, maar dat is een alles-in-een-pakket met internet, tv en telefonie. Orange maakt daarvoor gebruik van het kabelnetwerk van Telenet en VOO. Daarnaast is er een thuisinternet-abonnement, maar dat zet 4g-ontvangst om in wifi en heeft een databundel.

De derde belofte is dat Orange garanties voor indoor dekking aanbiedt aan klanten, onder andere met voice-over-wifi en 'een klein apparaatje dat klanten zelf kunnen installeren', waarbij het mogelijk om een lte-femtocell gaat. Orange biedt overigens sinds vorig jaar al voice-over-wifi aan.