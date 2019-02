Telenet en Base introduceren mobiel abonnement met 'onbeperkte' data

De Belgische provider Telenet en dochterbedrijf Base komen allebei met een mobiel abonnement met 'onbeperkte' data. Ze doen dit in navolging van Proximus en Orange die dat vorig jaar al deden. De providers verlagen de snelheid na het verbruik van 20 of 25GB.

Het nieuwe Telenet Kong Unlimited-abonnement van 43 euro per maand biedt onbeperkt bellen, sms'en en internet. Voor het dataverbruik hanteert Telenet een fair use policy van 20GB. Wanneer de gebruiker dat volume overschrijdt wordt de snelheid gedurende de rest van de maand verlaagd tot 512Kbit/s.

Base, de operator die in 2016 door Telenet werd overgenomen, introduceert op 11 februari een mobiel abonnement met onbeperkt internet. Base Unlimited kost 40 euro per maand en bestaande klanten die een bundel van meer dan 40 euro hebben, worden automatisch overgezet naar het nieuwe abonnement. Ook Base past een fair use policy toe en verlaagt na het verbruik van 25GB de snelheid naar 512Kbit/s.

Bij roaming kiest Base voor een andere limiet: Base Unlimited-abonnees kunnen in de Europese Unie tot 20GB aan data verbruiken, zonder dat dit effect heeft op de limiet van 25GB die in België van toepassing is. Wordt de 'buitenlandse limiet' overschreden, dan kan de gebruiker voor 0,54 cent per megabyte verder blijven surfen aan de normale snelheid.

Concurrenten Orange en Proximus hebben al langer abonnementen met 'onbeperkt' internet. Daarbij gelden vergelijkbare beperkingen. Die providers verlagen de snelheid naar 512Kbit/s als klanten meer dan 20GB per maand verbruiken. Telenet bood overigens sinds december al onbeperkt mobiel internet aan, maar deed dat alleen in combinatie met zijn zijn duurste Wigo-abonnement, dat tevens digitale televisie en vast internet omvat.