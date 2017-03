Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 15:48, 101 reacties • Feedback

Er komt een zaak bij het College van Beroep van de Reclame Code Commissie over de benaming van T-Mobiles abonnementen voor 'onbeperkt alles'. De tweaker die de klacht indiende zegt dat hij zich niet kan vinden in de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

De Reclame Code Commissie stelde T-Mobile in het gelijk en vindt dat de provider de naam van zijn abonnement 'Unlimited Internet NL&EU' niet hoeft aan te passen, ondanks dat er in het buitenland beperkingen gelden voor het 'onbeperkte' abonnement. De Commissie redeneerde dat T-Mobile voldoende duidelijk had gemaakt voor het afsluiten van het abonnement wat de beperkingen zijn in andere Europese landen. Hetzelfde geldt voor het abonnement waar onbeperkte bundels voor de Verenigde Staten inzit.

Tweaker freeewillie laat aan de redactie van Tweakers weten dat hij in beroep gaat bij het College van Beroep vanwege de gebruikte benaming van het abonnement. "Het gaat hier puur om de terminologie. Men kan niet spreken van ongelimiteerd als er toch een limiet aanwezig is", meent hij. Het is nog onbekend wanneer de zaak dient.

De klacht ging over de uitingen van T-Mobile over zijn onbeperkte abonnement. In de naam zit de term Unlimited, terwijl gebruikers in het buitenland de onbeperkte databundel zestig dagen per jaar mogen gebruiken en dan aan een limiet vastzitten van 10GB per maand. T-Mobile biedt het abonnement sinds januari aan. Met het abonnement hebben klanten binnen Nederland onbeperkt bellen, sms'en en mobiel internetten voor 35 euro per maand.