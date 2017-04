Door Arnoud Wokke, maandag 3 april 2017 10:00, 73 reacties • Feedback

De Nederlandse tak van T-Mobile verlaagt de prijs van zijn Go Unlimited-abonnement met onbeperkt mobiel internet van 32,50 euro tot 30 euro per maand. Om die prijs te krijgen, moeten klanten wel meedoen met Samen, de dienst van T-Mobile met groepen van abonnementen.

T-Mobile benadrukt dat niet nodig is dat klanten de andere personen kennen met wie ze in een Samen-groep zitten. Klanten moeten zich aanmelden bij een groep met minimaal twee andere abonnees om de prijs van het abonnement omlaag te krijgen van 35 euro per maand naar 30 euro per maand. In de praktijk kan elke klant daardoor de lagere prijs krijgen. De korting die tot nu toe mogelijk was, was 2,50 euro, dus de prijs van het abonnement kwam uit op 32,50 euro.

De provider kwam begin vorig jaar met de Samen-optie. Toen was de korting maximaal 2,50 euro per maand. De Samen-optie werkt alleen voor consumenten met een abonnement en niet voor zakelijke abonnementen of prepaid.

T-Mobile introduceerde de abonnementsvorm met onbeperkt mobiel internet in januari. In Nederland is het internet onbeperkt en moeten klanten na 5GB per dag voor elke extra GB een sms sturen naar T-Mobile. In het buitenland is mobiel internet zestig dagen onbeperkt en daarna beperkt tot 10GB per maand. Omdat dat geen onbeperkt internet is, heeft een tweaker een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Hij verloor die zaak, maar gaat in beroep tegen de provider.