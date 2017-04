Door Julian Huijbregts, maandag 3 april 2017 10:04, 46 reacties • Feedback

Aqua Computer heeft een pcie-riser voor m2-ssd's aangekondigd die is voorzien van koelblokken en leds. Het accessoire is bedoeld voor snelle nvme-ssd's die warm worden bij intensief gebruik. De leds kunnen de ssd-activiteit weergeven.

Het Duitse Aqua Computer noemt de ssd-koeler kryoM.2 evo. Het product beschikt aan de voor- en achterkant over een heatsink en is geschikt voor ssd's met de m2-2280-formfactor. Na installatie zit de ssd ingeklemd tussen de twee koelblokken. De bracket waarmee het kaartje in de behuizing wordt geplaatst is voorzien van gaten voor ventilatie.

Tussen het pcb en de heatsink aan de voorkant zit een siliconen laag. Deze licht op dankzij de aanwezige oranjekleurige leds, die op het pcb zijn geplaatst. Gebruikers kunnen de leds aan of uit zetten, of kiezen om de schrijfactiviteit van de ssd te laten weergeven. Aqua Computer verkoopt de kryM.2 evo voor 34,90 euro.