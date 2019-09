Belgische provider Tadaam beperkt snelheid eventueel bij verbruik vanaf 300GB

Tadaam, onderdeel van Telenet, heeft de voorwaarden van zijn abonnementen voor tv en 'onbeperkt' internet via 4g verduidelijkt. Als klanten meer dan 300GB per maand verbruiken en als het netwerk daar last van ondervindt, wordt de snelheid teruggeschroefd.

In zijn algemene voorwaarden schrijft Tadaam dat de fair use policy alleen zal worden toegepast als de provider merkt dat de ervaring van andere klanten negatief wordt beïnvloed. Het verlaagt de downloadsnelheid dan bij een dataverbruik van meer dan 300GB naar 5Mbit/s. Tadaam benadrukt alleen 'in te grijpen' als de werking van het netwerk negatief wordt beïnvloed.

De aanpak van Tadaam is opvallend. Veel 4g-providers die een 'onbeperkt' datavolume hanteren, hebben een fair use policy waarin wordt omschreven dat de downloadsnelheid na een bepaald verbruik omlaag wordt gebracht. De meeste providers hanteren dat als een harde grens en niet als een maatregel die alleen wordt ingezet als dat ook echt nodig is.

Tadaam is een zelfstandige eenheid binnen Telenet. De nieuwe provider biedt abonnementen aan voor vast internet en tv via 4g door middel van een 4g-modem. Er is een abonnement van veertig euro per maand met een downloadsnelheid van 30Mbit/s en dertig tv-kanalen. Voor vijftig euro per maand kunnen klanten een Premium-abonnement afsluiten met een downloadsnelheid van 50Mbit/s en de mogelijkheid om op drie schermen tegelijk tv te kijken.