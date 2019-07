Kentekens en adresgegevens 50.000 Snappcar-gebruikers uitgelekt via api

Door een lek bij autodeelplatform Snappcar lagen de kentekens en adresgegevens van 50.000 Nederlanders op straat. Die waren op te vragen via de api, ontdekte RTL Nieuws. Het lek is inmiddels gedicht en het bedrijf informeert getroffen gebruikers.

RTL ontdekte het lek na een tip van een lezer en bracht Snappcar daar maandag vóór publicatie van op de hoogte. Het bedrijf heeft het lek direct gedicht, waarna RTL publiceerde. Het bleek mogelijk om via de api informatie op te vragen die niet opvraagbaar zou moeten zijn. Het ging om kentekens en privéadressen van gebruikers.

Snappcar heeft inmiddels een reactie op het nieuws geplaatst. Daarin zegt het bedrijf dat er geen tekenen zijn dat er misbruik is gemaakt van het lek, en dat niemand toegang heeft gehad tot de adresgegevens en kentekens. Ook zegt het bedrijf dat e-mailadressen en wachtwoorden niet via de api te bemachtigen waren. Het bedrijf roept klanten die bezorgd zijn over het lek, op om contact op te nemen. Snappcar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht en klanten die getroffen zijn geïnformeerd.