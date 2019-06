Belastingdienst kreeg 76 inzageverzoeken na ingang van AVG

De Belastingdienst kreeg vorig jaar 76 keer een inzageverzoek van burgers binnen. De fiscus handelde al die verzoeken volgens de AVG af.

Dat schrijft staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin beantwoordt hij vragen over onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de beveiliging van de Belastingdienst, en dan specifiek de afdeling Data & Analytics.

Snel zegt dat de Belastingdienst alleen kan zeggen hoeveel inzageverzoeken er bij de hele organisatie zijn ingediend. Sinds mei 2018 waren dat er 76, schrijft hij. Die periode was het moment dat de privacywet AVG gehandhaafd werd. Daarvóór bestond ook al het recht op inzage van gegevens, maar door de AVG maakte de Belastingdienst het makkerlijker zo'n verzoek in te dienen en ontstond er meer bewustzijn over het recht.

In 2018 zijn er volgens de staatssecretaris twee datalekken bij de D&A-afdeling van de fiscus geweest. Het ging daarbij in beide gevallen om het kwijtraken van een apparaat met versleutelde gegevens. Ook in 2019 gebeurde dat tot nu toe één keer. Beide incidenten zijn volgens snel aan de AP doorgegeven.

Snel schrijft ook dat de Belastingdienst bijna voldoet aan de AVG, maar dat er nog een paar pijnpunten zitten. Met name het opschonen van systemen met oude gegevens duurt langer dan verwacht, en het feit dat zelfstandigen verplicht hun bsn moeten gebruiken in hun btw-nummer is tegen de wet. De Belastingdienst is wel bezig dat te veranderen.