Belgische fiscus mag zonder toestemming van belastingplichtige data kopiëren

In België mogen ambtenaren van de belastingdienst tijdens een controlebezoek alle gegevens op een computer inzien en kopiëren. Hiervoor is geen toestemming vereist van de belastingplichtige. Dat blijkt uit een arrest dat van begin oktober dateert.

Hoewel het bewuste arrest al enkele weken oud is, raakte de uitspraak pas deze week publiekelijk bekend via de betaalde nieuwsbrief Fiscale Actualiteit. Aanleiding vormde een controlebezoek van vier jaar geleden door de Bijzondere Belastinginspectie bij een vennootschap, waarbij ongevraagd een kopie werd gemaakt van de harddisk van de computer. De zaakvoerder had de BBI-ambtenaren vervolgens aangeklaagd, omdat zij hem hiervoor niet om toestemming hadden gevraagd.

De BBI meende dat de ambtenaren geen toestemming hoefden te vragen, omdat de fiscus over een 'actief zoekrecht' naar belastingfraude beschikt. In eerste aanleg kreeg de zaakvoerder van de onderzochte vennootschap gelijk, schrijft HLN. De Bijzondere Belastinginspectie ging echter in beroep tegen de uitspraak en werd nu, vier jaar later, alsnog in het gelijkgesteld.

Het hof van beroep in Brussel oordeelde in zijn arrest dat de fiscale wetgeving nergens voorschrijft dat voor dergelijke controles eerst toestemming moet worden verleend. Het is zelfs van mening dat de privacy niet wordt geschonden als tijdens het controlebezoek aan een bedrijfskantoor ook privégegevens worden meegekopieerd.

In Nederland gaat het inzagerecht van de fiscus ook vrij ver, maar dat lijkt zich niet uit te strekken tot het kopiëren van alle gegevens. Een controleambtenaar van de belastingdienst kan tijdens een controle in ieder geval een kopie van bepaalde documenten uit de administratie opvragen. Het is verplicht om aan een dergelijk verzoek mee te werken.