Monero-website bevatte korte tijd binary met malware die cryptovaluta stal

De website van cryptomunt Monero is korte tijd gehackt geweest. Er werd malware op de site geplaatst, waarbij cryptovaluta van gebruikers werd gestolen. Hoeveel slachtoffers de geïnfecteerde software hebben gedownload, is niet bekend.

De malware heeft mogelijk veertien uur online gestaan, zegt Monero. De CLI-binaries van Monero's wallet waren vervangen door een bestand met malware erin. Die malware kon de cryptomunt stelen uit de wallets die gebruikers op hun computer hadden staan. Het ging alleen om de CLI -binaries en niet om de Windows-, MacOS- of Linux-versies van de wallet. De malware werd ontdekt toen een gebruiker opmerkte dat de verificatiehash niet overeen kwam met de download zelf. Hij diende een issue in op GitHub. Monero bevestigde het lek later in een tweet.

Monero zegt dat de geïnfecteerde binaries slechts kort online stonden. Ze raden alle downloaders van de CLI-wallet aan de hashes daarvan te checken als zij die maandag tussen 01.30 en 15.30 uur hebben gedownload. Het is nog niet bekend hoe de supply-chain-aanval heeft kunnen plaatsvinden en of ook andere systemen van Monero zijn gehackt. De ontwikkelaars achter de munt zeggen nog onderzoek te doen en later met meer details te komen.

Monero is een cryptomunt die veel gebruikt wordt in cryptominers. Dat gebeurt tegenwoordig vooral met cryptomalware, maar het was ook ooit mogelijk Monero te delven via een plugin die beheerders op hun website konden implementeren. Onder andere Coinhive gebruikte die omstreden methode, maar stopte daar in maart van dit jaar mee.