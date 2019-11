Hacker publiceert 2TB aan data van Cayman National Bank

Een hacker, bekend als Phineas Fisher, heeft ruim 2TB aan data van de Cayman National Bank gepubliceerd. Hieronder vallen ruim 640.000 emails en de gegevens van ruim 1400 klanten. Ook roept Phineas Fisher andere hackers op om banken en oliebedrijven te hacken.

Phineas Fisher heeft de documenten openbaar beschikbaar gemaakt, schrijft Motherboard. De documenten omvatten ruim 640.000 emails en de klantgegevens van ruim 1400 klanten van de bank. Ook een intern document van de bank met informatie over de hack is gedeeld. Volgens de hacker vormen de documenten 'de meest gedetailleerde kijk op internationale banken waar het publiek ooit toegang toe zal hebben'. De hacker beschuldigt de bank van witwaspraktijken, 'onder andere door Russische oligarchen'.

In een overzicht, waar Tweakers om privacyredenen niet naar linkt, is te zien hoe de helft van de klanten afkomstig is van, of ingeschreven staat op de Isle of Man. Daar bevindt de bank zich. Twee klanten komen uit Nederland. In het bestand staan eveneens de volledige adresgegevens van de klanten. Ook de saldogegevens van 3800 rekeningen zijn gepubliceerd, inclusief informatie over de eigenaren.

Bij de gepubliceerde documenten plaatste Phineas Fisher een bestand dat hij 'hackback' noemt. Het gaat om een Spaanstalig manifesto dat tevens functioneert als een 'doe-het-zelfgids voor het beroven van banken'. In het document legt de hacker onder andere uit hoe en waarom de hacker de bank heeft gehackt. Naar eigen zeggen heeft de hacker 'enkele honderdduizenden dollars buitgemaakt'. Ook doet de hacker enkele activistische uitspraken. Zo schrijft hij: "Volg je geweten, niet de wet."

In het document doet Phineas Fisher een oproep aan hackers om banken en oliebedrijven te hacken. Hiermee hoopt de hacker dat meer geheime documenten openbaar beschikbaar komen. Phineas Fisher doelt dus niet zozeer op het stelen van geld. Hij/zij biedt een bounty van 100.000 dollar aan hackers die succesvol geheime documenten van banken of oliebedrijven bemachtigen en publiceren. Omgerekend komt dit bedrag neer op ruim 90.000 euro.

Phineas Fisher zegt tegen Motherboard dat hij bij de hack ook geld heeft buitgemaakt. Om hoeveel het precies gaat of hoe hij had heeft gedaan wil hij niet zeggen, maar het zou gaan om 'enkele tienduizenden euro'. De bounties die hij belooft zouden worden uitbetaald met het gestolen geld van de Cayman National Bank. Hij doet in cryptovaluta zoals Monero. Phineas Fisher roept hackers op om samen te werken: "Het is mogelijk om als amateur in je eentje een bank te hacken, maar het is niet zo eenvoudig als ik het doe lijken."

Phineas Fisher is een berichte 'hacktivist', die vooral in opspraak kwam door de hack van het Italiaanse bedrijf Hacking Team, die hij of zij in 2015 uitvoerde. Destijds bracht Fisher ruim 400GB aan data naar buiten, waaronder de broncode van spyware die door overheden werd gebruikt. De identiteit van Phineas Fisher is nog altijd onbekend; eerder dit jaar gaf de Italiaanse overheid toe dat het niet wist wie de hack op Hacking Team heeft uitgevoerd, bleek uit gelekte documenten.