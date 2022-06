Staatssecretaris: Belastingdienst voldoet pas in 2024 aan AVG

De Belastingdienst voldoet pas in 2024 volledig aan de privacywet. Staatssecretaris Hans Vijlbrief zegt dat het nog jaren gaat duren voordat alle applicaties voldoen aan de eisen van de AVG, en dat dat nog veel werk is.

Vijlbrief zegt dat in een debat in de Tweede Kamer rondom de toeslagenaffaire. Hij reageert daarmee op vragen die Kamerlid Pieter Omtzigt na een uur stelt. Die wilde in het debat weten welke wetten de Belastingdienst overtrad tijdens de toeslagenaffaire. Vijlbrief zegt dat de Belastingdienst ruim 900 applicaties gebruikt en dat het daarom 'een bulk werk is' om die allemaal volledig aan de privacyeisen te laten voldoen. Omtzigt wil weten of de staatssecretaris en zijn voorganger Menno Snel de Kamer jarenlang verkeerd hebben voorgelicht door verkeerde informatie te geven over het voldoen aan de privacywet.

De AVG werd in mei 2018 actief, maar toen al bleek dat de fiscus niet aan de privacywet voldeed. Dat was medio 2019 nog steeds niet het geval. Het grootste probleem zat toen al in de opslag van oude persoonsgegevens waarvan het lang duurde die te verwijderen. De Belastingdienst zei honderden miljoenen documenten te hebben die nog moesten worden vernietigd, en dat dat meer tijd zou kosten dan aanvankelijk werd gedacht. In 2019 presenteerde toenmalig staatssecretaris Snel een actieplan voor wanneer de fiscus alsnog aan de AVG zou voldoen. Nu blijkt dat het nog tot 2024 gaat duren, veel langer dan aanvankelijk gepland.

Toen de toeslagenaffaire deze zomer aan het licht kwam, concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens al dat de Belastingdienst in zware overtreding van de privacywet was door de nationaliteit van kinderopvangtoeslagontvangers te registreren.