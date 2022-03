Bijstandsgerechtigden kregen te lage uitkering door softwareproblemen

Inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag krijgen in sommige gevallen een lagere uitkering dan de bedoeling is, omdat software die daarbij gebruikt wordt verkeerde berekeningen maakt.

Het probleem werd aangekaart door de Bijstandsbond, een belangenorganisatie voor Nederlanders in de bijstand. De NOS schrijft dat de Bijstandsbond klaagde bij de vier grootste Nederlandse gemeenten, die nu deels de problemen erkennen. Door het probleem krijgen sommige uitkeringsontvangers niet het bedrag waar ze recht op hebben. De NOS noemt een verhaal over een vrouw die 300 euro minder overhield van haar inkomen nadat ze een baan had gevonden, door problemen met het computersysteem.

Het gaat om problemen bij Socrates, een computerprogramma dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gebruiken om de hoogte van bijstandsuitkeringen te berekenen. Dat zijn de Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werkenden, en Zelfstandigen. De software zou een verkeerde berekening maken door netto- en bruto-uitkeringen door elkaar te halen. Volgens de Bijstandsbond zou Socrates ook andere foutieve berekeningen maken, bijvoorbeeld bij het uitkeren van vakantiegeld.

De gemeente Amsterdam erkent dat er problemen met de software zijn. Rotterdam, Utrecht en Den Haag verwijzen naar kwaliteitstesten van de software, maar die tonen alleen aan dat de software 'stabiel en toekomstbestendig' is. De software wordt ook niet aangepast, want dat zou te complex en duur zijn. Bovendien is de groep slachtoffers klein, en wordt de specifieke bijstandsuitkering waar de fout bij plaats vindt in de toekomst afgebouwd.