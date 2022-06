Tentamens op Rijksuniversiteit Groningen zijn uitgesteld vanwege ict-storing

Online tentamens voor duizenden studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zijn uitgesteld vanwege ict-problemen. Het online examensysteem Nestor liep vast door overbelasting. Inmiddels zou het systeem weer werken, maar nog steeds klagen sommige studenten over problemen.

In totaal moesten tien tentamens worden uitgesteld, schrijft RTV Noord. Daardoor konden duizenden studenten geen tentamens maken. Het probleem zit in Nestor, de online leeromgeving van de RUG. Op maandagavond ontstonden er al problemen met het systeem. Dat zou overbelast zijn geraakt. Hoewel het probleem binnen een uur zou zijn opgelost, lijken er ook dinsdagmiddag weer veel studenten niet in te kunnen loggen.

De universiteit zegt naar 'de onderliggende problemen' te kijken. "Een oorzaak hebben we nog niet kunnen vinden. We hopen natuurlijk van ganser harte dat het niet weer gebeurt", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. Waarschijnlijk is het systeem overbelast, omdat het overgrote merendeel van de studenten de tentamens online moet maken.

De Groninger Studentenbond GSV is boos op de universiteit. "'Eerder hadden we ook tentamens, maar daar deed een klein groepje aan mee. Door corona is het nu tachtig procent van de studenten die er mee werkt. Na meer dan zeven maanden is het nog steeds niet in orde. Dit is de basis van online onderwijs en zelfs dat gaat niet goed", zeg een woordvoerder van de bond.

Het is niet de eerste keer dat onderwijsinstellingen te maken hebben met storingen in de tentamenomgeving. Vorige maand werden duizenden tentamens voor studenten van de Universiteit van Amsterdam stilgelegd vanwege een grote storing.