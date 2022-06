Twitter verwijdert negentig Nederlandse QAnon-accounts

Twitter heeft negentig Nederlandse accounts verwijderd die QAnon-samenzweringen verspreidden. Bij elkaar had dat netwerk bijna 100.000 volgers, waarvan het grootste account er zo'n 5600 had.

Twitter bevestigt tegenover onderzoeksplatform Pointer dat het de accounts heeft verwijderd. Volgens Pointer is het mogelijk dat er nog meer Nederlandse QAnon-accounts zijn verwijderd. Het medium houdt al langer een database bij met Nederlandse complotaccounts op het sociale netwerk. De nu verwijderde accounts stonden daar in.

De accounts hingen op de een of andere manier de complottheorieën van QAnon aan. Dat is een radicale reeks complottheorieën die uit Amerika is komen overwaaien, die onder andere stelt dat er een wereldwijde elite is die de macht in handen houdt en dat een anonieme, hoogstaande ambtenaar die zichzelf Q noemt, dit zogenaamd zou laten uitlekken. Twitter treedt sinds enkele maanden hard op tegen accounts die de complottheorieën verspreiden door ze te verwijderen. Ook andere sociale netwerken zoals Facebook doen dat. De accounts gebruikten hashtags bij het verspreiden van de berichten en gebruikten QAnon-symbolen en teksten in hun profielen.

Volgens Pointer hadden de negentig accounts samen een bereik van 94.569 volgers. Het grootste account was @DutchQPatriot, dat 5609 volgers had. Wie er achter die accounts zit, is vaak onbekend.