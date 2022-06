WhatsApp krijgt functie voor verdwijnende berichten

WhatsApp werkt aan verdwijnende berichten. De chatdienst maakt het in de toekomst mogelijk om berichten automatisch na zeven dagen te laten verdwijnen van de apparaten van ontvangers. Dat kan zowel in groepchats als in individuele gesprekken.

De functie is op dit moment nog niet beschikbaar, maar WhatsApp noemt het wel al in een FAQ. Het wordt met die functie mogelijk voor gebruikers om bij gesprekken in te stellen dat berichten automatisch verdwijnen. Het is niet mogelijk daar zelf een tijdslimiet voor in te stellen zoals bij veel andere chat-apps wel kan. De berichten verdwijnen automatisch na zeven dagen. Als een ontvanger de app zeven dagen niet opent is het alsnog mogelijk het bericht in een notificatie te zien.

De feature kan niet worden ingeschakeld voor specifieke berichten, maar voor alle nieuwe berichten die in een chat worden gestuurd. In groepschats kunnen alleen admins verdwijnende berichten aan of uit zetten.

De verdwijnende berichten blijven in een paar gevallen wel beschikbaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een gebruiker op een specifiek bericht reageert. Het origineel blijft dan in de quote staan. Ook als een bericht wordt doorgestuurd of als er een back-up wordt gemaakt blijven de originele berichten bewaard. Het is niet bekend wanneer de functie ook daadwerkelijk beschikbaar komt. WhatsApp experimenteert er al een paar maanden mee, maar met het online gaan van de FAQ lijkt de functie dicht bij release te zijn.