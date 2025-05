WhatsApp brengt functie uit om verdwijnend bericht alsnog te kunnen bewaren

Berichtendienst WhatsApp heeft de Keep in Chat-functie aangekondigd om verdwijnende berichten alsnog te kunnen bewaren. De verstuurder van het bericht krijgt dan de vraag of de ontvanger het bericht mag opslaan, zodat de verstuurder het bericht alsnog kan verwijderen.

In WhatsApp-gesprekken kunnen gebruikers ervoor kiezen om berichten na 24 uur tot 90 dagen te laten verdwijnen van alle apparaten waarnaar het is verzonden. "Maar soms wil je een spraakbericht of belangrijk stukje informatie opslaan", schrijft WhatsApp, dus brengt het bedrijf de Keep in Chat-functie uit.

Met de update kunnen gebruikers een verdwijnend bericht opslaan, door dit bericht lang ingedrukt te houden. Is het bericht opgeslagen, dan wordt het ook niet automatisch verwijderd na de 24 uur tot 90 dagen die de verstuurder had opgegeven.

Die verstuurder van het bericht krijgt echter wel een melding, met de vraag of het bericht inderdaad oneindig bewaard mag worden. De verstuurder mag het opslaan vetoën, waarna het bericht alsnog wordt verwijderd als de vooraf ingestelde tijd voorbij is. WhatsApp zegt dat de opgeslagen berichten in een aparte folder in te zien zijn, samen met andere opgeslagen berichten. De Keep in Chat-functie moet over de komende weken naar alle WhatsApp-gebruikers komen en was eerder in een bètaversie te gebruiken.