WhatsApp test volgens WABetaInfo unieke gebruikersnamen

WhatsApp experimenteert met unieke gebruikersnamen die gebruikers aan hun account kunnen koppelen. Dat meldt WABetaInfo op basis van een bètaversie van de app. Mogelijk kunnen gebruikers met de gebruikersnamen anderen zoeken zonder het telefoonnummer te weten.

In de profielinstellingen van WhatsApp kunnen gebruikers straks een gebruikersnaam toevoegen, meldt WABetaInfo. Die gebruikersnaam hoeft niet hetzelfde te zijn als de naam die gebruikers kunnen invullen en die onder meer in het profiel van de gebruiker zichtbaar is voor andere gebruikers. De site vond de functie in de 2.23.11.15-Android-bètaversie van WhatsApp. In de iOS-versie is de functie nog niet zichtbaar.

De maker van de chatapp heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de gebruikersnamen; het is dus niet duidelijk wanneer de functie beschikbaar moet komen en wat ermee mogelijk moet zijn. Vermoedelijk kunnen gebruikers met de gebruikersnaam straks andere WhatsApp-gebruikers vinden en met hen chatten. Zo hoeven gebruikers niet langer hun telefoonnummer af te geven als ze met andere gebruikers willen chatten, wat nu wel verplicht is. Bij andere chatapps is dit al langer mogelijk.