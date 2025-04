WABetaInfo: WhatsApp test extra instellingen Proxy-functie

WhatsApp test in bètaversie 2.23.13.10 extra instellingen voor de bestaande Proxy-functie. Zo kunnen gebruikers een port configureren voor nog meer controle over hun verbinding. Het is nog niet bekend of en wanneer de functie voor alle gebruikers uitgebracht wordt.

Een gedeelte van de instellingen. Bron: WABetaInfo

Met een proxy kunnen WhatsApp-gebruikers al een medium tussen hun apparaat en de servers van Meta instellen, bijvoorbeeld om een overheidsblokkade te omzeilen. Met de nieuwe instellingen kunnen gebruikers de gebruikte port voor media- en chatbestanden onafhankelijk instellen. Servers of proxyserverproviders kunnen bijvoorbeeld bepaalde restricties hanteren en met aparte adressen voor chatgegevens en media kunnen ook deze beperkingen vermeden worden, aldus WABetaInfo.

De website meldt daarnaast dat er een optie getest wordt voor extra Transport Layer Security. Hiermee wordt data tussen de gebruiker en de proxyprovider met encryptie beveiligd. WhatsApp biedt overigens standaard end-to-endencryptie voor chats. Tot slot zou de chatdienst in de bètaversie een deelfunctie testen waarmee gebruikers hun proxyinstellingen in het geheel kunnen delen.