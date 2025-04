Skyblivion-makers delen gameplaytrailer en roadmap tot 2025

Het team achter de Skyblivion-mod heeft video geüpload met nieuwe gameplaybeelden en een roadmap die aangeeft waar het de komende jaren nog aan gaat werken. Skyblivion is een remake van Oblivion in de Skyrim-engine die 'uiterlijk 2025' moet verschijnen.

De hoofdspelwereld van Oblivion bestaat uit negen regio's. Hiervan zijn er zes nagemaakt in de Skyrim-engine. De regio's Nibenay Valley en Nibenay Basin zijn allebei voor ongeveer de helft klaar; West Weald is voor zo'n vijftien procent klaar. Daarmee is de hele map van Cyrodiil voor ruim tachtig procent af. De kaarten binnen gebouwen zoals kastelen en winkels zijn voor ongeveer veertig procent klaar, met de kanttekening dat het team vooral op grotere en complexere maps heeft gefocust. De makers verwachten dus dat de volgende maps sneller klaar zullen zijn.

Oblivion kent daarnaast enkele maps die buiten deze spelwereld plaatsvinden, zoals de Oblivion-realms en droomwerelden. Deze maps zijn voor een kwart klaar; vooral aan de Oblivion-realms moet het team nog werken. Nadat alle spelwerelden klaar zijn, moeten de navigatiepaden van de npc's nog aangegeven worden. Hiermee zijn de ontwikkelaars voor ongeveer 33 procent klaar. Dit betekent dat in deze delen van de spelwereld npc's en quests volledig werken.

Met andere delen van ontwikkeling zijn de makers minder ver. Zo lopen ze naar eigen zeggen achter bij de 3d-modellen van bijvoorbeeld kleding en gebouwen in steden. Dat laatste leidt soms tot bottlenecks, namelijk als levelmakers een stad niet af kunnen maken doordat bepaalde 3d-modellen nog ontbreken.

Van de bijna 200 quests zijn er nu 97 speelbaar en 25 actief in ontwikkeling; aan 77 moet nog worden begonnen. De quests van de Fighters Guild en Dark Brotherhood zijn allemaal klaar, maar die van de Mages en Thieves Guild, en de Main Quest zijn voor minder dan de helft af. Alle Daedric-quests zijn ook klaar, net als bijna alle sidequests.

Aan de gameplaymechanics is ook nog werk nodig. Alchemy, spellcrafting, onderwatergevechten en het weer zijn klaar, maar onder meer het klassensysteem en het disposition-systeem zijn nog niet af. Het team zegt mogelijk in de toekomst extra mechanics toe te willen voegen, evenals dlc. In 2025 verschijnt namelijk alleen Oblivion zelf in de Skyrim-engine; dlc als Shivering Isles volgt daarna pas.

Skyblivion is sinds 2012 in ontwikkeling. Eerder dit jaar maakte het team bekend de mod in 2025 uit te willen brengen. Om Skyblivion te kunnen spelen, is zowel Skyrim als Oblivion vereist. Het team zegt nog op zoek te zijn naar vrijwilligers om te helpen met het maken van de mod.