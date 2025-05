The Elder Scrolls-mod die Oblivion toevoegt aan Skyrim verschijnt uiterlijk 2025

De door fans gemaakte Skyrim-mod Skyblivion verschijnt uiterlijk 2025. Dat claimen de makers. De mod, die de wereld en het verhaal van The Elder Scrolls IV: Oblivion toevoegt aan Skyrim, krijgt daarnaast een nieuwe trailer met gameplaybeelden.

Skyblivion-hoofdontwikkelaar Rebelzize maakt op YouTube bekend dat de mod 'op zijn laatst' in 2025 verschijnt. "Skyblivion verkeert in een staat waarin we een release in 2025 kunnen beloven", schrijft de modmaker. Het team vrijwilligers dat aan Skyblivion werkt, vraagt daarbij om extra hulp van fans. Met die extra hulp kunnen ze naar eigen zeggen 'misschien hun eigen schatting van 2025 overtreffen'.

In Skyblivion wordt de volledige The Elder Scrolls IV: Oblivion-game nagemaakt in de engine van Skyrim, de meest recente singleplayer-rpg in de franchise. Skyblivion is sinds 2012 in ontwikkeling. Het TESRenewal-team claimde in 2017 al dat een bèta of de volledige release in 2018 gereed zou zijn, schrijft ook Eurogamer. In 2019 stelde het team dat de mod in de laatste ontwikkelfase verkeerde.

Skyblivion is onderdeel van het TESRenewal-vrijwilligersproject, waarmee oude The Elder Scrolls-games opnieuw worden gemaakt met nieuwere engines. Onder datzelfde initiatief werkt een losstaand team ook aan Skywind, een mod die The Elder Scrolls III: Morrowind moet overbrengen naar Skyrim.