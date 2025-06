WABetaInfo: WhatsApp krijgt functie voor overzetten chats en media zonder iCloud

WhatsApp krijgt mogelijk een functie om de chatgeschiedenis en afbeeldingen over te zetten naar een andere iPhone zonder dat gebruikgemaakt hoeft te worden van een iCloud-back-up. Hierdoor hoeft geen rekening meer gehouden te worden met de opslaglimiet van iCloud.

WABetaInfo ontdekte de functie in iOS-bètaversie 23.9.0.72. In de WhatsApp-instellingen is de optie 'Zet chats over naar iPhone' toegevoegd, waarmee het direct mogelijk is om de chatgeschiedenis en mediabestanden over te hevelen naar een andere iPhone. Beide telefoons moeten WhatsApp hebben gedownload en hetzelfde telefoonnummer ingesteld hebben in de app. Met de oude telefoon moet vervolgens een QR-code op de nieuwe telefoon gescand worden, waarna het overzetproces in gang wordt gezet.

Voorheen was het enkel mogelijk om de WhatsApp-geschiedenis van iOS-apparaten over te zetten door gebruik te maken van een iCloud-back-up. Dat had als nadeel dat de gratis versie van iCloud een opslaglimiet heeft van 5GB, waardoor er wellicht geen ruimte is om de hele geschiedenis, inclusief alle mediabestanden, op te slaan. De overzetfunctie is nu beschikbaar voor testgebruikers van het Testflight-bètaprogramma. Wanneer de mogelijkheid voor andere gebruikers beschikbaar komt, is niet bekend.

Een week geleden ontdekte WABetaInfo al een soortgelijke functie in de Android-versie. Daarbij werd de mogelijkheid toegevoegd om chats over te plaatsen zonder gebruik te hoeven maken van Google Drive. Verder werkt deze functie op dezelfde manier.