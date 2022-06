'Criminelen lezen mee met WhatsApp-accounts Nederlandse ambtenaren'

Criminelen lezen mee met WhatsApp-accounts van een burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, meldt Omroep Brabant. De accounts zijn overgenomen via bekende fraudetrucs met verificatiecodes. Dat is te voorkomen met tweetrapsauthenticatie.

Volgens Omroep Brabant waarschuwen de politie en het Openbaar Ministerie voor de fraude in een intern document, dat in handen is van de omroep. In de afgelopen weken zouden meerdere accounts van 'burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden' zijn overgenomen.

Landelijk zou het eind oktober gaan om twintig slachtoffers, waaronder één burgemeester, twee wethouders, twee journalisten en medewerkers van brandweer, gemeenten en ministeries. De gemeente Den Bosch bevestigt tegenover de omroep dat een aantal medewerkers op het gemeentehuis slachtoffer zijn, waaronder het hoofd communicatie.

De criminelen konden alle chats meelezen en probeerden mensen in de contactenlijst van de slachtoffers geld afhandig te maken, zegt Omroep Brabant. Of de inbrekers ook andere bedoelingen hadden met de WhatsApp-accounts van ambtenaren, is niet bekend.

De inbrekers zouden zijn binnengedrongen met een bekende fraudetruc met verificatiecodes, waar bijvoorbeeld Fraudehelpdesk begin dit jaar al voor waarschuwde. De aanvaller downloadt WhatsApp en geeft het telefoonnummer van het slachtoffer op. Het slachtoffer krijgt vervolgens een sms met een verificatiecode. Als de aanvaller die code kan achterhalen, krijgt deze volledige toegang tot het WhatsApp-account. Hoe de criminelen de sms-codes van de ambtenaren hebben achterhaald, is niet bekend. Fraudeurs doen dat veelal door het slachtoffer te verzoeken deze door te sturen. Dat doen ze bijvoorbeeld met een ander overgenomen account, zodat het slachtoffer geen argwaan heeft. Een andere methode is om de code te laten inspreken in een voicemailbericht, en die voicemail van een afstand te benaderen. Ook daar zetten veel gebruikers geen wachtwoord op.

WhatsApp-gebruikers kunnen deze vorm van fraude eenvoudig voorkomen door verificatie in twee stappen in te schakelen. De gemeente Den Bosch adviseert dat nu ook aan werknemers. Getroffen gebruikers dienen de app te verwijderen en opnieuw te installeren, om zo een nieuwe verificatiecode te verkrijgen.