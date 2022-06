OM eist celstraffen voor 'vriend-in-noodfraude' via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 3 jaar en van 28 maanden tegen twee mannen die zogeheten 'vriend-in-noodfraude' zouden hebben gepleegd. De verdachten maakten in een half jaar 82.000 euro buit via de WhatsApp-fraude.

Het gaat volgens het OM Oost-Nederland om twee mannen uit Deventer van 28 jaar oud. Die worden ervan verdacht in de periode tussen september 2019 en februari 2020 zeker 24 mensen te hebben opgelicht met vriend-in-noodfraude. Ze hebben in totaal 82.000 euro buitgemaakt. Per slachtoffer werd tussen de 500 en 12.000 euro gestolen.

Het OM verdenkt de verdachten van oplichting, witwassen en hacken. De verdachten zelf hebben verklaard dat zij alleen bankpassen regelden in opdracht van derden, en dat ze niet wisten aan wie ze het geld precies overmaakten.

Het tweetal zou fraude via WhatsApp hebben gepleegd via een inmiddels beruchte methode. Daarbij doen de daders zich voor als vrienden of familie van het slachtoffer die in acute geldnood zit. Door zich voor te doen als een bekende met een nieuw nummer wordt ingespeeld op de persoonlijke band van het slachtoffer. De fraude is erg effectief. Eerder dit jaar waarschuwden banken en de politie er nog voor dat het aantal meldingen van die fraude steeds vaker voor kwam.

Het OM verdenkt het tweetal naast de fraude ook van verboden-wapenbezit, en een van de mannen wordt verdacht van mishandeling en woninginbraak. Het OM wil dat de mannen ook de schade vergoeden, en dat ze gegijzeld kunnen worden zolang ze dat niet doen.