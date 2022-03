Politie waarschuwt 50.000 e-mailaccounts na vondst inloggegevens voor webwinkels

De Nederlandse politie heeft dinsdag een e-mail gestuurd naar 50.000 e-mailadressen die de Belgische politie aantrof in een cybercrime-onderzoek. De gewaarschuwde e-mailaccounts stonden inclusief wachtwoorden op in beslag genomen gegevensdragers.

In de mail waarschuwt de politie Oost-Nederland dat het e-mailadres van de gebruiker is aangetroffen in een cybercrime-onderzoek. Bij dit mailadres werd ook een wachtwoord aangetroffen. De politie vermoedt dat deze combinatie van mailadres en wachtwoord gebruikt wordt voor een webwinkel-account of online handelsplaats, al is het niet duidelijk waarop dit vermoeden is gebaseerd. De webwinkels Wehkamp en Otto worden bij naam in de mail genoemd.

Het is volgens het cybercrimeteam van de politie niet duidelijk hoe de gegevens zijn verkregen en of ze zijn misbruikt. Het onderzoek van de politie loopt nog. De betrokken webwinkels en handelsplaatsen zijn door de politie ingelicht. Getroffenen krijgen van de politie het advies om alle wachtwoorden die bij het mailadres horen te wijzigen en bij ieder account unieke wachtwoorden te gebruiken.

De 50.000 mailaccounts kwamen bij een Belgisch cybercrime-onderzoek naar boven. Op verzoek van de Belgische politie werd in Oost-Nederland een verdachte aangehouden en zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De Belgische politie vond de e-mailadressen en wachtwoorden op deze gegevensdragers. De politie geeft verder geen informatie over dit onderzoek.