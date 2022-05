Nederlands Forensisch Instituut kraakte iPhone 5 van verdachte

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft zich toegang verschaft tot een iPhone 5 van een verdachte. Het NFI kraakte de zescijferige code 'binnen een dag' volgens NRC. Hoe het instituut dat heeft gedaan, is niet bekend.

Het gaat om een iPhone 5 die in het bezit was van kroongetuige Nabil B. Hij is de getuige in het grote Marengo-proces tegen topcrimineel Ridouan T. Nabil B. had de telefoon van september 2017 tot en met 9 februari 2018 in zijn cel, waar hij het toestel gebruikte voor persoonlijk contact met vrienden en familie.

NRC kreeg inzage in een brief van de rechter-commissaris. Daarin staat dat het Nederlands Forensisch Instituut 'een speciaal softwareprogramma' gebruikte om de iPhone te ontgrendelen. Het is niet bekend om wat voor software het gaat en wanneer het kraken gebeurde. In de brief staat ook dat de telefoon 'binnen een dag' werd gekraakt. In het verleden heeft het NFI vaker software van het Israëlische bedrijf Cellebrite gebruikt.

Dat het NFI een iPhone weet te kraken is niet heel gek, omdat het gaat om een oud model. De iPhone 5 kwam in 2012 uit. In Amerika woedt al jaren een strijd tussen de FBI en Apple. De politiedienst wilde al jaren geleden de hulp van het bedrijf bij het ontgrendelen van iPhones, maar Apple weigerde dat. De FBI kocht voor veel geld hackingtools die werkten op de iPhone 5c, een opvolger van de iPhone 5.

Uit de telefoon van Nabil B. werden onder andere WhatsApp-gesprekken teruggevonden die de rechter-commissaris aan het strafdossier wil toevoegen. Nabil B. had eerder verklaard alleen pgp-telefoons te gebruiken. Misschien was dat een toestel van Encrochat. De politie wist eerder deze maand de servers daarvan te infiltreren en kon zo in real time meelezen met miljoenen berichten.