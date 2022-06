E-bikeverkoper Amslod waarschuwt klanten voor datalek bij extern callcenter

De gegevens van zo'n 2000 klanten van elektrische fietsfabrikant Amslod liggen op straat na een datalek bij een leverancier. Mogelijk zijn er ook andere bedrijven getroffen door dat datalek, dat bij een callcenterondersteuner zou hebben plaatsgevonden.

Amslod, een verkoper van e-bikes, heeft 'ongeveer 2000' klanten geïnformeerd dat hun gegevens op straat liggen, bevestigt het bedrijf aan Tweakers nadat een lezer een e-mail had ontvangen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en geboortedata. Ook stonden het geslacht en de leeftijd geregistreerd. Amslod waarschuwt klanten voor mogelijke phishingpogingen en verwijst hen door naar de website van de politie.

Het datalek ontstond niet bij Amslod zelf, maar bij een externe leverancier. Amslod verwijst door naar Call2Know. Dat is een callcenter dat namens Amslod klanten nabelt voor klanttevredenheidsonderzoeken. Call2Know zegt echter dat het datalek bij weer een andere leverancier zit, BasiCall. Dat bedrijf bouwt software voor callcenters. BasiCall bevestigt aan Tweakers dat het inderdaad een datalek had. "Het betreft een campagne van Amslod die door Call2know werd gedraaid."

In de oorspronkelijke mail van Amslod staat dat 'een ip-adres onterecht is toegevoegd aan een dataserver', waarna vervolgens gegevens zijn geëxporteerd. BasiCall zegt op het moment niets te willen zeggen over het incident. Het bedrijf doet samen met een securitybedrijf nog onderzoek en wil tot die tijd niets kwijt. Het is daarom ook niet bekend of andere callcenters en klanten op dezelfde manier zijn getroffen.

Zowel Amslod als BasiCall hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij een datalek.