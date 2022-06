Raad voor de Rechtspraak: driekwart van vonnissen moet online te zien zijn

Over een paar jaar moet zo'n driekwart van Nederlandse gerechtelijke uitspraken online te lezen zijn. De Raad voor de Rechtspraak wil het huidige percentage van vijf procent opkrikken, maar heeft daarvoor onder andere betere anonimiseringssoftware nodig.

De Raad voor de Rechtspraak wil in de komende jaren toewerken naar een groter aantal online gepubliceerde uitspraken. Henk Naves, voorzitter van de Raad, zegt in een interview met NRC dat hij dat in de aankomende jaren wil gaan doen. Hij noemt een percentage van 75 procent, maar dat lijkt geen harde eis. Ook is er geen vaste deadline voor dat streefgetal, maar het zou binnen tien jaar moeten gebeuren.

Naves reflecteert in het interview onder andere op de rol van de rechtstaat in Nederland naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Daarover verscheen eind vorig jaar een rapport. Daarin concludeerde de commissie-Van Dam dat niet alleen de overheid, maar ook de rechtstaat had gefaald in het beschermen van de slachtoffers. Een van de voorstellen van Naves is om de rechtspraak transparanter te maken.

Jaarlijks doen rechters ongeveer anderhalf miljoen uitspraken. Op dit moment wordt minder dan vijf procent daarvan online gepubliceerd. "Dat vinden we te weinig", zegt Naves. "We willen de komende jaren toegroeien naar, pin me er niet op vast, een percentage van tegen de 75 procent." Dat is niet zomaar mogelijk. Niet alle vonnissen hoeven online te worden geplaatst, maar ook privacy speelt mee. Uitspraken moeten worden geanonimiseerd. De Raad onderzoekt momenteel of het mogelijk is om software te gebruiken om vonnissen geautomatiseerd te anonimiseren. Rechters zouden daarnaast ook vonnissen anders moeten opschrijven, zegt Naves. "Naarmate vonnissen meer standaardmatig worden geschreven en minder privédetails bevatten, wordt het gemakkelijker ze te anonimiseren."