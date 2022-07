Nederlandse Rechtspraak krijgt 155 miljoen euro voor digitalisering en security

De Nederlandse Rechtspraak krijgt de komende jaren 155 miljoen euro extra budget. Dat wordt onder andere geïnvesteerd in betere digitalisering van de rechtspraak en om de digitale beveiliging te verbeteren.

De Rechtspraak krijgt tussen 2023 en 2025 ieder jaar 155 miljoen euro extra aan budget. In het regeerakkoord stond vorig jaar al opgenomen dat zowel de Rechtspraak als het Openbaar Ministerie jaarlijks 200 miljoen euro extra zouden krijgen. Daarvan is dus een aanzienlijk deel voor de Rechtspraak. Met het extra geld wil de Rechtspraak meer rechters aannemen. Ook is een deel bestemd voor het afhandelen van grote, complexe zaken rondom ondermijnende misdaad, die vaak een grote omvang hebben en veel kosten hebben aan bijvoorbeeld beveiliging.

De Raad voor de Rechtspraak wil een deel van het geld gebruiken om 'fors te investeren om de Rechtspraak op digitaal vlak toegankelijker te maken'. Ook moet de online dienstverlening verbeteren. De Rechtspraak heeft al jaren last van achterlopende ict. Al in 2018 trok de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak aan de bel omdat rechters en Officieren van Justitie met gebrekkige ict werkten. Daar komt ook bij dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het digitaler maken van de Rechtspraak. Dat begon tijdens de coronacrisis, toen veel rechtszaken plotseling digitaal moesten worden gevoerd. De Raad voor de Rechtspraak pleitte toen al dat het ook na corona mogelijk zou moeten blijven om online zittingen te volgen. Daarvoor is een wetswijziging nodig, maar moet er ook flink worden geïnvesteerd in nieuwe ict-apparatuur. Tot slot wil de Raad dat driekwart van alle vonnissen online in te zien moet zijn.

Met het extra budget wordt niet alleen vernieuwd, zegt de Rechtspraak. Ook de beveiliging van ict wordt op orde gebracht, al geeft de Rechtspraak daar geen details over. Het is ook niet bekend wat de budgetverdeling wordt voor de verschillende onderdelen die de Rechtspraak wil verbeteren.