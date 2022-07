Tez2: Rockstar brengt ook geen next-gen release van Red Dead Redemption 2 uit

Rockstar zou naast een remake voor de originele Red Dead Redemption ook zijn gestopt met het ontwikkelen van een next-gen versie van Red Dead Redemption 2. Het bedrijf wil vooral inzetten op GTA VI en werkt daarom niet meer aan een RDR-versie voor de PS5 of de Xbox S en X.

De plannen voor een next-gen release van Red Dead Redemption 2 zijn een tijd geleden al stopgezet, zegt de bekende Rockstar-leaker Tez2. Hij reageert op een vraag van iemand die wil weten hoe het zit met een release voor de PlayStation 5 of de Xbox Series S of X voor Red Dead Redemption 2. Tez2 zegt dat hij 'een tijd geleden' al heeft gehoord dat een dergelijke release er nooit zal komen. "Hetzelfde geldt voor hun plannen voor een Enhanced Rockstar Editor", zegt hij.

Tez2 en Kotaku zeiden vorige week al dat Rockstar geen remasters zou maken van de originele Red Dead Redemption of GTA IV. Toen diende de vraag al aan of er dan een remake van RDR 2 zou komen. Die game kwam in 2018 uit. Onlangs maakte Rockstar al bekend dat het 'geen grote updates' meer uit zou brengen voor Red Dead Online. In plaats daarvan zou Rockstar zich volledig willen richten op de aankomende GTA VI-game, al is daar nog niets over bekend en is er nog geen enkele indicatie wanneer die zou moeten uitkomen.