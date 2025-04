Red Dead Redemption krijgt 60fps-ondersteuning op PS5 na update

Rockstar heeft patch 1.03 uitgebracht voor de PS4- en Switch-ports van Red Dead Redemption. Gebruikers die de game op een PlayStation 5 spelen via backward compatibility, krijgen daarmee een 60fps-optie. Tot op heden ondersteunde de game alleen 30fps op die console.

Rockstar bracht patch 1.03 op woensdag uit. De 60fps-optie voor PS5-gebruikers is de voornaamste toevoeging. De update voegt ook de optie toe om ondertiteling aan te zetten wanneer het spel voor het eerst wordt opgestart. Verder bevat patch 1.03 'algemene bugfixes en verbeteringen', waar Rockstar niet verder over uitweidt.

Een port van de eerste Red Dead Redemption-game kwam in augustus beschikbaar voor de PS4 en de Nintendo Switch. De PS4-versie werkt ook op de PlayStation 5 via backward compatibility. Bij release draaide de port echter alleen op 30fps op de PS4, PS5 en Switch. De PlayStation 5 krijgt nu dus een 60fps-optie. De game was eerder al speelbaar op de Xbox Series-consoles, eveneens via backward compatibility van de Xbox 360-versie.