'Sony onthult vernieuwing abonnementsdienst PS Plus mogelijk komende week'

Sony zou de vernieuwing van zijn PlayStation Plus-abonnementsdienst in de komende week kunnen onthullen. De dienst zou gaan bestaan uit drie niveau's, die multiplayerdiensten, een catalogus aan games en gamestreaming bieden.

Dat meldt gamingjournalist Jason Schreier van Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. Ze vertellen verder dat de dienst bij zijn introductie een selectie aan games hebben die ook 'hits uit recente jaren' zou bevatten. De dienst heeft de codenaam Spartacus.

Het goedkoopste niveau van de dienst, Essential, lijkt sterk op het huidige PlayStation Plus. Het biedt toegang tot de online diensten van Sony en er worden maandelijks gratis games weggegeven, die speelbaar zijn zolang de gebruikers deze op dat moment 'claimen' en een actief PS Plus-abonnement hebben.

Een niveau hoger zou Extra zitten. Dit valt het best te vergelijken met Xbox Game Pass. Het biedt toegang tot een catalogus van zo'n 300 games. Volgens Venturebeat-journalist Jeff Grubb gaat het hier om 'zo'n beetje alle games die ooit als gratis titel de revue gepasseerd zijn bij PlayStation Plus', maar aankomende, triple-A-first-party-games als God of War Ragnarök hoeven niet snel verwacht te worden. De hogere abonnementsniveaus bevatten ook alles wat lagere niveaus bevatten.

De duurste variant is Premium. Deze lijkt met zijn cloud streaming nog het meest op het huidige PlayStation Now. Daarnaast zou deze variant toegang bieden tot klassieke games uit de bibliotheken van de PS1, PS2, PS3 en de PSP.

De drie niveaus zouden respectievelijk 10, 13 en 16 dollar gaan kosten. Daarmee zit de dienst in de buurt van Xbox Game Pass en de Ultimate-variant daarvan, die respectievelijk 9,99 en 14,99 dollar kosten. Momenteel kost PS Plus 9,99 dollar en PS Now ook 9,99 dollar, zonder een manier om ze te combineren.