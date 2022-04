Gerucht: Microsoft komt met Xbox Game Pass-abonnement voor gezinnen

Microsoft werkt misschien aan een gezinsabonnement voor Xbox Game Pass. Dat melden anonieme bronnen aan Windows Central. Met zo'n abonnement zouden gebruikers een Game Pass-abonnement kunnen delen met anderen binnen een huishouden.

Volgens Windows Central overwoog Microsoft al langer een gezinsabonnement voor Xbox Game Pass en heeft het bedrijf nu besloten om die plannen door te zetten. Het bedrijf zou zo'n abonnement 'in de nabije toekomst' aankondigen. Een release moet ergens dit jaar plaatsvinden, vertellen bronnen aan de website.

Het gezinsabonnement zou maximaal vijf personen toegang geven tot Xbox Game Pass. Het abonnement moet daarbij 'aanzienlijk goedkoper' worden dan verschillende aparte Xbox Game Pass-abonnementen binnen een huishouden, zoals die momenteel nog nodig zijn. Een exacte prijs is echter nog niet bekend. Het nieuwe abonnement wordt volgens bronnen gebaseerd op het huidige Microsoft Family Account-systeem. Microsoft biedt via dat systeem al gezinsabonnementen aan voor diensten als Office 365.

Het is niet bekend of er losse gezinsabonnementen komen voor Xbox Game Pass, PC Game Pass en Game Pass Ultimate. Microsoft biedt die drie abonnementsvormen momenteel los aan, voor verschillende tarieven. Xbox Game Pass en PC Game Pass kosten momenteel 10 euro per maand, terwijl Game Pass Ultimate 13 euro per maand kost. Ultimate biedt toegang tot zowel de Xbox- als de pc-versies van Game Pass, naast EA Play Access, online multiplayer voor op de Xbox en Xbox Cloud Streaming.