Phil Spencer: toekomstige prijsstijgingen Xbox Game Pass zijn onvermijdelijk

Phil Spencer heeft aangegeven dat toekomstige prijsstijgingen voor het Xbox Game Pass-abonnement onvermijdelijk zullen zijn. De topman van Xbox zou de abonnees dan ook meer waar voor hun geld willen aanbieden. Wanneer de prijsstijgingen van kracht gaan, is niet duidelijk.

Spencer deed deze uitspraken tijdens een interview met de Japanse website Game Watch. Hij vertelde daarin dat toekomstige prijsstijgingen voor het abonnement onvermijdelijk zijn. Wanneer deze van kracht gaan en hoe groot de stijgingen zullen zijn, vertelde Spencer echter niet. De Xbox-topman blikte ook terug op de recente prijswijziging van de Xbox Game Pass-abonnementen en stelde dat Microsoft lang heeft nagedacht over die beslissing. "We geloven dat we diensten moeten aanbieden die genoeg waar voor het geld bieden, ook al worden de prijzen ervan verhoogd", klinkt het.

Microsoft heeft in juni van dit jaar de prijzen voor Xbox Game Pass-abonnementen al eens verhoogd. De prijs van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement ging toen met 2 euro omhoog, naar 15 euro per maand en de prijs van het reguliere Game Pass-abonnement werd één euro duurder en kost nu 11 euro per maand. In juli introduceerde Microsoft het Xbox Game Pass Core-abonnement voor 6,99 euro per maand. Deze abonnementsformule vervangt Xbox Live Gold en zorgt ervoor dat spelers online kunnen spelen en toegang krijgen tot een selectie van ongeveer 25 games.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-09-2023 10:44 210

24-09-2023 • 10:44

210

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ShadLink 24 september 2023 10:56
Een beetje een gevalletje "water is nat". En voor mij ook direct het grootste probleem met game-abonnementen. In feite huur je de games, waardoor ze nooit je eigendom worden. En ja huurprijzen willen wel eens (of meer dan eens) stijgen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 25 juli 2024 00:32]

Vexxon @ShadLink24 september 2023 11:00
De koopprijs van een game gaat nu ook al naar 70€ dus die worden ook gewoon duurder. Als ik een game een keer hoef ik hem niet nog een keer te spelen waarom zou ik hem dan willen kopen
ShadLink @Vexxon24 september 2023 11:03
Ja, alles wordt duurder. Maar als je voor 60, 70 euro een game koopt hoef je hier na een jaar niet 12 euro extra te betalen (uitgaand van een €1 prijsverhoging) om die spellen nog te mogen spelen. Met GamePass is dat dan wel het geval. En een 70 euro game aan 15 euro gamepass, heb je er in minder dan 5 maanden uit.

Stel je voor je koopt starfield voor MSRP: 80 euro. Je koopt 'm in de Microsoft store, zodat je deze op XBOX en PC kan spelen. Je speelt de game 1 jaar. Dat is een totaal van 80 euro.

Versus je speelt Starfield op XBOX GamePass Ultimate €14,99 per maand. Voor 1 jaar. Dat is €179,88. Maw. je hebt bijna 100 euro te veel betaald.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 25 juli 2024 00:32]

Vlizzjeffrey @ShadLink24 september 2023 19:00
Maar dat is toch juist goed, mensen die lange tijd 1 spel spelen kunnen beter de game kopen, en mensen die liever steeds andere games spelen is Gamepass weer ideaal.

Waarom maken mensen er een wedstrijdje van welke beter is, een game kopen of een gamepass abbonnement, het is geen wedstrijdje, voor de ene is een game kopen beter, voor de ander is gamepass beter.
T-men @Vlizzjeffrey25 september 2023 13:43
Het wordt een probleem wanneer iedereen in hetzelfde keurslijf gedwongen wordt. Abbo's voor software (dus ook voor games) worden steeds populairder en mogelijkheden dezelfde software voor een redelijke prijs kopen worden steeds minder. Ik wil niet huren, maar mijn mogelijkheden worden steeds beperkter.
Vlizzjeffrey @T-men26 september 2023 15:37
Tot nu toe zijn zo'n beetje alle games toch nog gewoon los te koop, al dan wel vaak enkel in digitale vorm.
Tintel @Vlizzjeffrey25 september 2023 13:53
Op zich heb je gelijk. Maar het model heeft een sterke neiging om vooral voordeel te bieden aan de verhuurder.
Een ander model is: je koopt een spel en speelt het 2 maanden en daarna verkoop je het spel weer (voor een lager bedrag dan bij aankoop). Op die manier ontstaat ook een model waarbij mensen korte tijd een spel kunnen spelen en minder geld kwijt zijn dan iemand die het wel lang wel spelen.
Op die manier verdient de verkoper als het goed genoeg om de kosten te dekken voor de ontwikkeling en het online houden van eventuele servers. Maar hebben klanten veel meer invloed op de prijs - zonder daarbij de verkoper een nadeel te geven. Tenzij je 'kan nog meer verdienen bij verhuur' als zodanig benoemd.
SirLenncelot @ShadLink24 september 2023 11:05
Je kunt met gamepass meer dan 1 game spelen. Voor games die je 1x speelt en daarna nooit meer aanraakt is het voor consumenten nog steeds voordeliger dan kopen. Uiteraard wordt die berekening wat lastiger als je het geduld hebt om te wachten tot een game voor 2 tientjes in de budgetbak ligt.
ShadLink @SirLenncelot24 september 2023 11:09
Daarvoor kan je o.a. gamedemo's spelen, game reviews, online video's kijken. Als je een game écht wil spelen ben je gewoon altijd goedkoper uit om de game gewoon te kopen.
Jacques-Oh @ShadLink24 september 2023 13:00
Als ik 10 grotere games speel in een jaar. 10x60 euro is 600 euro

Gamepass 12 maanden is 12*16 euro = 132 euro

Komt nieteens in de buurt. Er zijn gevallen waar los kopen gunstiger is en gevallen waarbij gamepass gunstiger is. Dus ‘altijd’ is niet aan de orde.
Olaf van der Spek @Jacques-Oh24 september 2023 13:03
Als ik 10 grotere games speel in een jaar.
Hoeveel (grotere) games heb je de afgelopen 10 of 20 jaar gespeeld?
Gamepass 12 maanden is 12*16 euro = 132 euro
Komt bij mij toch op 192 euro uit..

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 25 juli 2024 00:32]

Jacques-Oh @Olaf van der Spek24 september 2023 19:53
Helemaal gelijk. Typfout.
Maar ik reageer meer op het woordje ‘altijd’. Het is niet voor iedereen, maar dat wil niet zeggen dat er geen markt voor is. Er zijn zat mensen die 10 games per jaar uitspelen.
PearlChoco @Jacques-Oh24 september 2023 13:05
En als je na dat jaar Gamepass stopt met elke maand opnieuw te blijven betalen, heb je in het eerste geval 10 grote games, en in het tweede geval blijf je met niets achter.

Daarnaast vraag ik me af hoeveel Tweakers hier al hun AAA games aan de volle pot betalen? Ik koop heel veel games 2dehands, aan vaak de helft van de prijs na enkele maanden. Met als bijkomend voordeel dat deze ondertussen gepatch en compleet zijn (meestal..).
Von Helm @PearlChoco24 september 2023 16:19
Ik speel nooit een game 2 keer. Net zoals ik een film nooit 2 keer kijk. Dusvoor mij is het een no brainer om voor 10euro gamepass te nemen.
SuperDre @PearlChoco24 september 2023 19:29
Genoeg games die niet 2e hands te krijgen zijn omdat ze nooit op disc/cartridge zijn uutgebracht. Ik zelf koop alleen 2e hands voor oude consoles zoals de PS3. Maargoed, ik koop al jaren alleen nog PC games als ze 5 euro of lager zijn, met een hele kleine uitzondering tot 10 euro, heb zelfs nog spijt dat ik een past jaar geleden Star Wars Squadrons in de aanbieding voor 22 euro heb gekocht, namelijk nog steeds niet aan toe gekomen, en inmiddels zag ik em pas geleden voor 5 euro on sale.
chrisboers @SuperDre25 september 2023 08:44
2e hands/discounted, komt op hetzelfde neer. De Steam sales zijn niet meer wat het geweest is, maar zelfs op consoles lopen de kortingen al snel richting 50%. Full price betalen is vrijwel nooit meer nodig, tenzij je persé op launchday meer wil kunnen spelen.
SuperDre @chrisboers25 september 2023 09:33
2e hands en discounted zijn compleet verschillende dingen. Maar op Steam zijn zeker wel vaak genoeg sales, dan heb ik het niet over die specifieke periodes, maar gewoon doorsnee. Vaak genoeg games korting tot zelfs 90%.
nullbyte @PearlChoco24 september 2023 20:21
2e Hands? Nooit, mijn PC speelt geen 2e hands games, al een decennia niet meer.
Aalard99 @Jacques-Oh24 september 2023 16:41
12x16 is volgens mij 192. 😀
Jacques-Oh @Aalard9924 september 2023 19:56
Klopt, ik deed snel in m’n hoofd en ging ff de mist in. Multitasken blijft lastig…
Tintel @Jacques-Oh25 september 2023 13:55
Maar hebben die spellen dan helemaal geen restwaarde na aankoop? m.a.w. kun je ze niet verkopen dan? En als dat niet kan dan zit daar het echte probleem.
Jacques-Oh @Tintel25 september 2023 23:15
Wellicht, verschilt een beetje per spel denk ik. Als je digitaal koopt is het sowieso lastig. Maar via de ‘hardcopy’ weg zal het voor sommigen voordeliger zijn qua rekensom. Maar niet voor iedereen.
Groningerkoek @ShadLink24 september 2023 11:18
Altijd is natuurlijk onzin, dat hangt helemaal af van hoeveel games & welke games.
ShadLink @Groningerkoek24 september 2023 11:21
Nee, enkel van de tijd dat je ze speelt. En dat is nou net mijn punt. Ik speel games een stuk langer omdat ik ze echt bezit. Ik heb ook GamePass, maar ik merk absoluut dat ik er (te) weinig gebruik van maak. Gezien de games me niet weten vast te houden. itt de games op bv de Switch en PS5.
loki504 @ShadLink24 september 2023 16:57
Dat kan. Maar ik merk juist dat ik met GamePass juist minder per maand/jaar kwijt bent. Dus je kan zegen dat voor jouw stijl/manier het goedkoper is om los te kopen. Maar dat betekent niet dat het voor iedereen zo is.
Gubbel @ShadLink25 september 2023 10:35
Je kijkt echt alleen naar jouw eigen situatie. Er zijn hier meerdere mensen die vanuit hun eigen ervaring aangeven dat GamePass voor hen voordeliger, makkelijker en logischer is, waarom blijf jij dan beweren dat dat niet waar is?
SirLenncelot @ShadLink24 september 2023 11:37
Ik heb het niet over testen maar over games die na 1x uitspelen niet meer interessant zijn om een tweede keer op rakken. Ik speel zelf games heel zelden vaker dan één keer of langer dan een maand.
ShadLink @SirLenncelot24 september 2023 11:38
Ik speel spellen heel zelden korter dan een jaar. Meestal zelfs langer. Dit omdat ik van te voren bekijk of een spel mijn geld waard is. Muv. indie games, die zijn nou eenmaal korter, maar ook een stuk goedkoper.
loki504 @ShadLink24 september 2023 11:57
En ik jaag er makkelijk 5 a 6 door heen. En heb kijk vaak genoeg wat er op GP staat en ga dat spelen ik heb zelden de ik moet nu dit of dat spelen.
SuperDre @ShadLink24 september 2023 19:24
Dat is onzin, als je de game binnen 1-3(hell, zelfs 4) maanden hebt uitgespeeld ben je goedkoper uit. En kun je de game een paar jaar later altijd nog bijkopen voor een paar euro on sale.
theduke1989 @SirLenncelot24 september 2023 12:11
Je wordt gepusht om meer games te spelen. Anders heeft het hele Game-Pass abonnement geen statement ;(
TheDudez @theduke198924 september 2023 12:22
Erger nog je betaald ook voor PC games terwijl ik alleen de xbox games speel. Je kon een goedkoper abonoment nemen eerst maar daar schiet je ook niks mee op want je kan dan niet meer online.
loki504 @TheDudez24 september 2023 19:25
En dan mis je EA play😀
SuperDre @theduke198924 september 2023 19:31
Nouja, ligt nog steeds aan hoeveel games je per jaar/tegelijk speelt. Als je maar 1 of 2 games speelt, ja, maar anders niet. Is natuurlijk ook afhankelijk van wat voor games je speelt.
PjotrX @ShadLink24 september 2023 11:23
Het is al lang geleden dat ik een game voor meer dan 5 maanden achter elkaar gespeeld had, maar ik ben ook meer iemand die vooral SP games speelt. Ik spel meestal ook spellen niet nog een keer omdat er tegenwoordig veel nieuwe spellen zijn die ik ook wil spelen en daardoor kom ik gewoon niet toe aan een spel nog een keer uit te spelen.
Ik heb heel lang geen game-pass genomen en alles gewoon via steam zitten kopen. Maar na paar keer een 60e game te hebben gekocht die ook op game-pass bleek te zijn ben ik toch voor game-pass gegaan en dat was de beste beslissing ooit.
ShadLink @PjotrX24 september 2023 11:28
Ik speel bijna alleen maar SP games, en de games die ik speel speel ik niet enkel voor maanden maar vaak zelfs jaren achter elkaar. Mijn meest gespeelde games van dit jaar zijn: Pokémon Legends Arceus (ruim een jaar oud, single player), Legend of Zelda Tears of the Kingdom (wat ik minimaal tot einde van de Switch 1 zal spelen), Anmial Crossing, Breath of the Wild, Super Mario Odyssee en MarioKart en Splatoon

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 25 juli 2024 00:32]

PjotrX @ShadLink24 september 2023 12:00
Ik zie het verschil, ik ben meer van de cinematische SP games (jedi fallen order, a plague tale) en het gaat mij meestal om de main story. Ik ga ook niet alle collectables verzamelen want dat vind ik saai en is meestal repetitief. Zelfs jrpg's, die ik vroeger wel leuk vond, vind ik nu te grindy aan voelen om me te vermaken omdat je daar snel voor xp aan het grinden bent (dit geldt niet voor alle jrpg's maar wel een groot deel). Maar zelfs een game als Doom, die speel ik totdat ik de eindbaas heb verslagen en ik ga dan niet proberen het nog een keer te doen op een hoger niveau of zo. Zoiets deed ik vroeger wel maar dat trekt dat mij niet meer want er zijn ook andere spellen die ik graag wil spelen. En voor mij is dan game-pass veel voordeliger.
flipmanonline @ShadLink24 september 2023 12:09
Ik snap jouw reactie sowieso niet als Nintendo gamer. Je speelt games heel lang en vervolgens noem je alleen maar nintendo exclusives op. Het spijt mij zeer, maar ik neem niks van jouw reacties serieus.
Seditiar @ShadLink24 september 2023 13:43
Dat zijn Nintendo games dus niet heel relevant. Stel ze zouden in de gamepass zitten, zijn het 7 spellen, dus als je die op launch zou kopen zou dat 350-420 euro zijn, zo'n 2 jaar aan gamepass.

Het is uiteindelijk voor iedereen z'n eigen afweging, maar ik weet wel dat die 7 spellen me lang niet 2 jaar lang vast zouden houden, dus gamepass is (significant) voordeliger. Dat ik dan niet de "eigenaar" ben boeit me niet, je bent uiteindelijk ook niet de eigenaar van je Steam library, of van je battle.net collectie etc., echt eigenaar zijn van spellen is voor PC al 10 jaar geleden praktisch uitgestorven. Console houdt er nog een klein beetje aan vast, voornamelijk Nintendo, maar is ook al constant "achteruit" aan het gaan op dat gebied.
Teun! @Seditiar24 september 2023 19:08
Echt oneens dat je geen eigenaar bent van je games, maar je moet er wel bewust voor kiezen. Maarja ik vermijd ook echt games met DRM/always online (alleen WoW toen ik dit nog speelde voldeed hier niet aan), voor sommige games zijn daar helaas wel alternatieve methodes voor nodig, maar dat is mijn inziens de publishers keuze om hier aan mee te doen of niet.
SuperDre @Teun!24 september 2023 19:36
Maarja, dan moet je dus ook genoeg storage hebben om al die games te bewaren, en ook dat kost behoorlijk wat geld. De kans dat Steam pleite gaat is natuurlijk erg klein, en zou anders wel opgeslokt worden door een Microsoft, Sony, Epic, Tencent of ander consortium.
En officieel ben je eigenaar van een licentie, niet de game zelf.
Teun! @SuperDre24 september 2023 20:31
Dit is inderdaad wel zo. Storage draai ik persoonlijk toch al dus voor mij niet zo'n probleem.

Sommigen zijn misschien too big to fail, maar het kan ook zijn met een onterechte ban bijvoorbeeld, en zie dan maar eens gelijk te halen bij zo'n tech giant ook al heb je wel gelijk. Zie bijvoorbeeld google account bans.

Mbt tot het eigenaar zijn van een game, inderdaad is het een perpetual license, maar dat lijkt mij in de praktijk niet erg te verschillen. Als ik daar naast zit hoor ik dit uiteraard graag!
Seditiar @Teun!24 september 2023 23:34
Dat bedoelde ik inderdaad, maar de kans is erg klein dat zoiets als Steam omrolt, laat staan zonder dat een ander bedrijf het opkoopt.

(Onterechte) ban is iets waarschijnlijker, maar ik weet niet of überhaupt iemand ooit écht van Steam gebanned is. Maar blijft toch wel een dingetje vergeleken met cardridges/game boxes (hoewel dat laatste ook vaak maar een doos is met een cd-key erin).
Teun! @Seditiar25 september 2023 00:25
Inderdaad ik koop zoveel mogelijk op GoG en download het dan lokaal.

Aangezien ik dezelfde instelling heb bij TV series en films heb ik de storage toch nodig

[Reactie gewijzigd door Teun! op 25 juli 2024 00:32]

MZONDERL @ShadLink24 september 2023 12:53
"Versus je speelt Starfield op XBOX GamePass Ultimate €14,99 per maand. Voor 1 jaar. Dat is €179,88. Maw. je hebt bijna 100 euro te veel betaald."

Ik snap wel wat je zegt, maar kijkend naar mijzelf, dus persoonlijk, speel ik niet alleen Starfield.
Voor 1 jaar Gamepass Ultimate voor 179,88 speel ik veel meer spellen dan alleen Starfield.
En als ik voor al die spellen de koopprijs moet gaan rekenen, dan ben ik veel duurder uit.

Er zijn ook aantal games die ik nooit zou kopen, maar nu toch gespeeld heb.
Niet alle games ga ik een jaar spelen, sommige zijn voor even leuk en zou zonde zijn van de aanschafprijs gemiddeld 40 a 50 euro (80 euro betaalde ik meestal al niet, meestal wacht paar maanden na release dan zijn de prijzen meestal al gezakt)
Dus heb ook geen probleem mee dat ik de games niet bezit, ga ze over jaar niet meer spelen.

Onder de streep ben ik nu goedkoper uit, koop zelf bijna geen games meer, heb voldoende aan GamePass Ultimate.
(daarnaast heb ik ook games voor de PC in GamePass Ultimate, dus niet alleen Xbox...)
Olaf van der Spek @MZONDERL24 september 2023 13:06
Onder de streep ben ik nu goedkoper uit, koop zelf bijna geen games meer, heb voldoende aan GamePass Ultimate.
Onder de streep komt MS er waarschijnlijk ook beter uit, dus of andere partijen leveren geld in of het is gemiddeld voor consumenten toch duurder.
MZONDERL @Olaf van der Spek24 september 2023 15:43
Voor mij als consument is het persoonlijk goedkoper dan voordat ik GamePass Ultimate had, toen kocht ik gemiddeld 8 games per jaar, vaak bij release, gemiddeld dus 400 euro per jaar (gemiddeld 50 euro per stuk).

Als dan zie wat nu per jaar uitgeef, is een stuk lager voor veel meer games.
En ja ik ben geen eigenaar van alle games, maar dat maakt mij niet uit, meestal binnen jaar ben ik een game wel zat of speel alweer een andere.

Games die ik in het verleden wel gekocht heb, speel ik ook niet meer, of zijn zelfs van een vorige Xbox generatie.

[Reactie gewijzigd door MZONDERL op 25 juli 2024 00:32]

Bulls @MZONDERL24 september 2023 14:00
Niet alle games komen op gamepass uit, dus wil je andere games spelen zou je ze toch een keer moeten kopen naast je abbo.
MZONDERL @Bulls24 september 2023 15:41
Ja dat is alleen als je die andere games wilt spelen, voor mij persoonlijk is dit niet nodig en is GamePass Ultimate voldoende, genoeg games en mis persoonlijk niets, sinds ik GamePass Ultimate heb geen games meer gekocht, laatste gekochte game is meer dan 2 jaar geleden.

Maar is persoonlijk uiteraard, maar zal niet de enige zijn.

En dan alsnog, koop je een keer een game, onder de streep met het grote aanbod speel ik meer games dan toen ik nog geen GamePass Ultimate had voor een mooie prijs.
En je hoeft niet altijd een game direct bij release te kopen, als je paar maanden wacht scheelt dat ook veel geld.

Met GamePass is het voor mij veel betaalbaarder geworden om meer games te spelen.
Bulls @MZONDERL24 september 2023 16:26
Ik wil blijkbaar altijd iets wat niet op een dienst beschikbaar is. Dat is bij Netflix zo en ook op Disney plus en Pathé thuis, en zal op gamepass niet veel anders zijn. Ik heb geen xbox maar wel Playstation en ps plus, de extra heb ik even niet, maar als ik kijk welke games ik op mn wishlist heb staan, zijn er maar een paar op plus extra beschikbaar.

Het is inderdaad persoonlijke voorkeur, je kan er genoegen mee nemen wat er wel op staat en daar voldoende mee vermaken. Maar goed zoals met veel dingen heb ik specifieke wensen en smaak
CrazyBernie @ShadLink24 september 2023 18:27
Ik heb vooral de ervaring dat ik door game pas meer games ben gaan spelen die ik anders nooit gekocht had maar wel super leuk waren voor een korte periode .
Dit jaar onder andere
Takes two , hot wheels , railway empire , atomic hearth en nfl madden gespeeld.
Daarnaast mijn belangrijkste titels de Bethesda, fifa en forza games allemaal via game pass.
Gisteren wat kids games binnen gehaald omdat er kids kwamen logeren echt top .
Gunneh @ShadLink25 september 2023 11:53
Of je speelt het voor 2 maanden en je bent €30 kwijt. Je speelt dan ook nog eens Forza Horizon, Lies of P, Pay Day 3, Sea of Stars etc voor niets.

Als je al die games moet kopen ben je ook nog eens 30-60 per game kwijt.
Vincedf @ShadLink25 september 2023 14:05
Daarom is game pass ook niet alleen voor Starfield ;) Je betaald dus €179.88 voor honderden games. Waarbij je de kosten hiervan na het spelen van 3 games er al uit hebt. Oke games worden nooit van jezelf als je je abonnement opzegt. Maar goed , welke game is nog echt van jezelf tegenwoordig? Ik zie regelmatig dat games stopgezet worden en niet meer speelbaar zijn. Dit terwijl er gewoon voor betaald is. You will own nothing and be happy.
Orphu @ShadLink25 september 2023 15:00
Je moet gamepass dan ook niet voor één game nemen, dan kun je het spel beter gewoon kopen.

Ik heb gamepass voornamelijk vanwege fligt simulator genomen bij release. Af en toe een maandje het abonnement en wat andere games wat in de library stond gespeeld. Hiermee heb ik bijna 10 games gespeeld voor ongeveer 10% van de aanschafprijs als ik ze los had gekocht. Dan werkt het dus wel.
riotrick @ShadLink25 september 2023 22:44
Als je in dat jaar maar 1 game speelt, dan is het inderdaad veel goedkoper om die game los te kopen. Maar als je verschillende games speelt is dat gamepass abonnement toch wel heel interessant, ook al zal het onvermijdelijk duurder gaan worden. Ik heb nu ruim 3 jaar een gamepass abo, en heb er al een aardig stapeltje games mee gespeeld. Prima dat het aanbod een beetje door wisselt.
noway @Vexxon24 september 2023 13:17
effe vraagje....de games blijven voor altijd op de gamepass?
als ik een game koop...kan ik hem altijd spelen.
friket @noway24 september 2023 13:23
Microsoft titels blijven hun leven lang op de gamepass beschikbaar. Als je game koopt ligt het er ook maar aan wat voor game het is. Genoeg voorbeelden van online games waar de servers niet meer van draaien en die je dus ook niet meer kan spelen, ook al heb je ze gekocht.
noway @friket24 september 2023 15:01
games waar de servers niet meer van draaien......begrijp ik { ook hekel aan deze construct }
KSU4reqY @noway24 september 2023 16:59
Het zijn ook gewoon oude games hoor.

Als je de gemiddelde 20 jaar oude game probeert op te starten zit het er dik in dat het niet meer werkt op moderne windows.

En wie heeft tegenwoordig nog een CD/DVD lezer, laat staan nog oudere hardware? Iets als steam is ook niet gegarandeerd om levenslang te bestaan.

Als je wilt dat je games meer dan 20 jaar meegaan moet je echt proactief moeite in de vereiste hardware en software steken.
tweakuwe @KSU4reqY25 september 2023 04:40
Dan heb je nog zaken als dosbox / virtual machines. Dat gaat ook erg makkelijk tegenwoordig met wrappers enzo, zodat je bijna niets zelf hoeft te doen meer.

Verder kan je op GOG alle games DRM vrij kopen, ook veel golden oldies, dan is het een kwestie van zelf een back-up van je games regelen. Op Steam zijn er ook spellen zonder DRM waarvan je zelf een kopie kan maken makkelijk en geen Steam nodig hebt om ze op te starten, dat ligt dus gewoon aan de uitgever van de spellen en niet aan Steam. Het enige hier is dat je dus zelf officieel voor je back-up moet zorgen.
KSU4reqY @tweakuwe25 september 2023 11:23
GoG bewijst mijn punt. die fixen de games zodat ze op moderne hard/software werken, want dat deden ze niet meer.
noway @KSU4reqY24 september 2023 17:37
Mijn oudste game is age of empire...draait als een zonnetje
Juliuth @noway24 september 2023 17:49
Ja als je games uit kiest die offline gespeeld worden is dit natuurlijo moot.
noway @Juliuth24 september 2023 17:54
Age of empire kon/kan ook online.
Maar goed maakt effe niet uit.
KSU4reqY @noway25 september 2023 11:17
de echte originele of een van de tig remasters van de laatste jaren?

veel van die oude games zijn nog 4:3 resolutie en dan is het maar te hopen dat je letterbox ipv stretch krijgt.

wou tijdje geleden xcom 2012 nog eens spelen maar geen future proofing voor 21:9 resoluties en werkte voor geen meter.

Net even sacrifice uit 2000 proberen op te starten en dat crashte en heeft al mijn vensters naar de 2e monitor verplaatsts. geloof dat GoG er wel een gefixte versie van heeft, maar dat bewijst mijn punt, games werken niet zomaar op hard/software die 10+ jaar later de norm is.
noway @KSU4reqY25 september 2023 11:35
oude...en je kan ini bestand wijzigen.
niet alle games kan dat bij.....maar proberen is de moeite waard .
maak wel backup van de bestand :)
Bulls @friket24 september 2023 14:00
Phil zei laatst ergens dat als binnen een paar jaar gamepass niet winstgevend wordt ze uit de gaming markt stappen.
t14wo @Bulls24 september 2023 23:03
Yeah, sure. Goed verhaal nadat je net 63 miljard hebt uitgegeven aan de Activision overnamr.
Bulls @t14wo25 september 2023 19:07
Licenties houden ze, maar wellicht gaat gamepass en xbox er wel uit. Dat betekent niet dat de studios ook stoppen.
Finraziel
@friket24 september 2023 16:07
Er zijn wel uitzonderingen helaas, zoals Forza games die verdwijnen vanwege aflopende licenties. Maar tegen die tijd kun je natuurlijk de game wel met flinke korting nog kopen als je hem nog steeds wil spelen.
Wimmish @friket25 september 2023 07:55
Microsoft titels blijven hun leven lang op de gamepass beschikbaar. Als
Dat is niet helemaal juist. Bij een game zoals Forza werkt Microsoft met licenties met autofabrikanten en die lopen af. Als Microsoft de licenties voor die versie van Forza niet vernieuwt (en dat doen ze na verloop van tijd niet meer) dan is de game niet meer beschikbaar via Gamepass. Je kunt de game dan alleen nog downloaden en spelen als je het hebt gekocht.
xenn99 @noway24 september 2023 16:06
Nee spellen blijven niet altijd op gamepass. Een tijdje terug speelde ik bijvoorbeeld Two Point Campus op gamepass, maar op 1 augustus was hij ineens verdwenen.
loki504 @xenn9924 september 2023 18:55
Gelukkig geeft MSFT altijd aan welke games binnenkort verdwijnen van GP. Dus helemaal ineens is het niet En je kan in die tijd nog eens met korting kopen ook.
xenn99 @loki50424 september 2023 20:40
Misschien als je specifiek volgt wat Microsoft doet.
Ik kreeg in ieder geval nergens een melding ofzo.
Ik had gewoon 2 maandjes gamepass genomen specifiek voor dat spel en ineens was hij weg :P
Toen heb ik hem maar gewoon op steam gekocht.
Caelorum @xenn9924 september 2023 22:54
Er staat gewoon een lijst in de game pass app.
xenn99 @Caelorum25 september 2023 02:23
Ik heb geen game pass app.
Ik speelde gewoon via de Windows Store.
Wellicht dat het hem daar in zit.

Maar zelfs als ik die app wel had gehad, had ik waarschijnlijk alsnog niet op die lijst gekeken.
Je installeert het spel en daarna kijk je nooit meer naar de app..
Het spel start je gewoon met een icoon op je bureaublad of in je startmenu.

[Reactie gewijzigd door xenn99 op 25 juli 2024 00:32]

loki504 @xenn9925 september 2023 06:38
Hoe het op pc zit geen flauw idee. Op Xbox is dat wel duidelijk. En anders weet Google dat ik GP leuk vind en via hun elke x tijd wel een update krijg via feed wat er bij komt en wat er weg gaat.
Gunneh @xenn9925 september 2023 11:57
Het staat LETTERLIJK op de voorpagina van de app

Als je het niet ziet is dat toch echt je eigen fout, niet die van Microsoft.
xenn99 @Gunneh25 september 2023 15:43
Lezen is moeilijk blijkbaar. :+
Ga nou is terug naar mijn post en kijk wat daar staat.
Voornamelijk de eerste regel.
Gunneh @xenn9926 september 2023 17:46
Yup, echt een fout van jezelf.

RTFM
Seditiar @noway24 september 2023 13:45
Dat is allang niet meer het geval, op PC zijn een hele hoop spellen afhankelijk van servers. Server offline? Jammer joh, blijkbaar was je toch niet écht eigenaar van je spel.

Nog compleet losgezien van het feit dat je op X platform gebanned kan worden en je je hele library kwijt bent, ook al heb je het gekocht.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @noway24 september 2023 16:06
Er zijn zeker games die ik vaker wil spelen. Maar als ik kijk hoeveel games ik de afgelopen 30 jaar na x tijd nog een keer wil spelen, dan is dat zeker minder dan 10%. Dus is het rendabeler om game pass te nemen, en die paar games na een paar jaar alsnog los te kopen. Uiteraard verschilt het per persoon hoeveel games herspeeld worden. Maar ik denk dat het gemiddeld niet significant meer zal zijn dan mijn usecase.
Xfade @noway24 september 2023 17:46
Nou, https://gamerant.com/xbox...ving-soon-september-2023/
Vlizzjeffrey @noway24 september 2023 18:56
Nee die blijven niet op gamepass, maar dat maakt ook niets uit als je een game toch maar 1x uitspeelt.
Verwijderd @noway25 september 2023 00:15
Nee, games komen en gaan binnen GamePass, afzijdig van veel Microsoft-titels, geloof ik. Een developer krijgt volgens mij een platte som geld van Microsoft om games erin te zetten, na de duratie van zo'n deal kunnen ze er vanaf zien.
SpoekGTi @Vexxon24 september 2023 15:45
En toch zijn statistisch gezien games niet heel veel duurder geworden gezien ik vroegah in de guldentijd nog wel eens 149-189 gulden heb moeten aftikken voor een Super nintendo tripple A titel. Dus dan valt het an sich voor 70 euro nog best mee.
CrazyBernie @SpoekGTi24 september 2023 18:27
Ja Nintendo cartridges waren in alle generaties duur met als hoogtepunt de n64 .
SpoekGTi @CrazyBernie24 september 2023 18:54
Volgens mij waren die zelfs soms 209-239 gulden
CH4OS @Vexxon24 september 2023 17:35
Door inflatie wordt geld echter minder waard. Dus onderaan de streep betaal je net zoveel, als zelfs in de jaren '80 of '90 van de vorige eeuw.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 00:32]

Jinoh @Vexxon25 september 2023 10:26
Helaas al 80 voor console. Bedankt Sony en 2K die dit in gang gezet hebben. Ik weiger games van 80 euro te kopen.
CerandoX.nl @ShadLink24 september 2023 12:53
Games vandaag de dag zijn sowieso niet jou eigendom. Zelfs digitale en fysieke games zijn een licentie voor gebruik.
cold_as_ijs @CerandoX.nl24 september 2023 13:26
Zo goed als alle games die ik bezit zijn wel mijn eigendom en geen licentie. Ik kan ze installeren en spelen wanneer ik wil en daar kan de publisher of Sony niks aan doen.
In het ergste geval mis je wat patches en features, maar het aantal games dat onspeelbaar is zonder de patches is op 1 hand te tellen.
derooke @cold_as_ijs24 september 2023 13:37
Daar ben je fout in . Bij vele games is er een online verificatie. Bvb kerbal space program 2 (en dit is een kleine game) er staat in hun voorwaarden dat de game nooit van u is en nooit zal zijn. En erbovenop staat er dat indien ze de game offline willen halen op eender welk moment dat ze dit kunnen naar hun vrije keuze. Zonder voorafgaande goedkeuring of berichtgeving.
cold_as_ijs @derooke24 september 2023 14:00
Ik weet denk ik beter welke games ik bezit ;). Van mijn hele collectie PS games (75 dacht ik) is er maar 1 game die niet op disc staat. Geen van deze games verplicht online verificatie.
Let wel dit zijn PS5 en PS4 games. Dat Xbox je alleen licenties verkoop betekent niet dat het dat het model waarbij je iets kan bezitten niet meer bestaat.
derooke @cold_as_ijs24 september 2023 16:49
ah ok ik had het meer op computer games .
Er was online een storm losgebroken over de voorwaarden die ze alsmaar strenger maken (bvb geen rechten op de mods indien je deze hebt gemaakt (mogen ze alles overnemen/verwijderen zonder compensatie).
Sorry voor de foute aanname ivm consolegames.
I stand corrected
EraYaN @cold_as_ijs25 september 2023 10:15
En daarbij bezit je die games nog steeds niet, dat zal altijd de publisher en/of developer zijn. Zou wat zijn als voor voor 70 euro de hele game kon overnemen. Je krijgt een hele specifieke licentie bij het kopen van de disk of download. Die licentie is jou eigendom ja, maar de game zelf zeker niet.
CH4OS @CerandoX.nl24 september 2023 18:13
Dat is niet alleen tegenwoordig, dat is altijd het geval geweest. Je koopt immers niet het copyright, maar het gebruiksrecht.

Verschil met deze abonnementen is dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om de bibliotheek uit te breiden en aan te passen. Games die niet veel gespeeld worden, maar wel licentiekosten met zich meebrengen, zullen dan bijvoorbeeld uit de bibliotheek verwijderd worden, tenzij je de game ook koopt!

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 00:32]

Raxus07 @ShadLink24 september 2023 11:59
Dit is altijd al geweest, ook bij een fysieke kopie. Een game is nooit je eigendom, je huurt/betaald voor het mogen gebruiken van de licentie. En een publisher mag deze licentie ten alle tijden intrekken mits de voorwaarde er aan voldoet.

Dit geldt immers ook voor Gamepass games of elk andere online game aanbieder (store of niet).
Wat Gamepass natuurlijk aanbied en ook gelijk een verschil is met een "videotheek" is dat de first-party games wel in gamepass blijven en met de acquisities die Microsoft maakt dusdanig interessant kan worden en je voor een kleine prijs per maand een grote aantal selectie aan games kan aanbieden zonder dat je voor elke game 70+ euro moet neerleggen. Plus je krijgt online mogelijkheden dmv Gold.

Hoe groter de bibliotheek, hoe hoger de prijs zal zijn gok ik zo.

Dus ja, Water is nat, maar bij dit soort abonnementen gaat het om de hoeveelheid water die je krijgt voor de prijs die je betaald.
phray @Raxus0724 september 2023 18:25
Het verschil is natuurlijk dat ze fysieke games niet kunnen intrekken terwijl dat bij digitale heel makkelijk gaat.
Groningerkoek @phray24 september 2023 18:42
Maar bij beiden zet men uiteindelijk de server uit en zijn de meeste spelen onspeelbaar geworden.
phray @Groningerkoek24 september 2023 19:15
Multiplayer games ja maar ik kan prima op mijn PlayStation/switch singleplayer games blijven spelen.
LocK_Out @ShadLink24 september 2023 12:07
Klopt, maar enkel huren is toch het hele doel van gamepass? Gamepass heeft zin als je veel switched. Als je enkel 1 film wil kijken neem je toch ook geen abonnement op een streamingdienst?

Maar wacht, je hebt een probleem met game abonnementen, maar je hebt wel een gamepass abonnement?? Oh dus...

Daarnaast kan je games met een gamepass abonnement 9 van de 10 keer, met extra korting aanschaffen. Zelfs tijdens reguliere sale krijg je er vaak 10% korting bovenop.

[Reactie gewijzigd door LocK_Out op 25 juli 2024 00:32]

nestview @ShadLink24 september 2023 12:23
Een beetje een gevalletje "water is nat". En voor mij ook direct het grootste probleem met game-abonnementen. In feite huur je de games, waardoor ze nooit je eigendom worden. En ja huurprijzen willen wel eens (of meer dan eens) stijgen.
In dat geval sluit een dienst als GeForce now beter bij jouw wensen aan. Hier speel je gewoon de games die je zelf hebt aangeschaft (ook de games van gamepass). Zeg je de dienst op of maak je in de toekomst gebruik van een soortgelijke dienst dan heb je nog steeds de games in je bezit. Er is voor beide verdien modellen wat te zeggen, voor ieder wat wils.

[Reactie gewijzigd door nestview op 25 juli 2024 00:32]

Htbaa @ShadLink24 september 2023 12:59
Vroegah gingen we naar de videotheek en betaalde je een tientje of zo om een spel voor een week te huren.
Wolfos @ShadLink24 september 2023 13:15
Los van de prijs - veel games verdwijnen sowieso na verloop van tijd van Game Pass dus daar moet je gewoon rekening mee houden.

En dat is toch prima als je dat weet? Want hoeveel games zijn er die je 10 jaar later nog speelt? Wat zou het kosten om die na verloop van tijd, waarschijnlijk met een fikse korting, alsnog te kopen?
Zodra Game Pass geen geld meer bespaart kan je het gewoon op zeggen.
feuniks @ShadLink24 september 2023 16:08
Of dat een probleem is, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Inderdaad worden spellen die je huurt nooit je eigendom, maar dat zijn spellen die je koopt ook niet. Je hebt alleen een (eeuwigdurende) licentie, waarmee je ze kunt spelen. En dat eeuwigdurende zegt ook niet zo veel. Er zijn spellen waarbij always online nodig is. Die kun je spelen, totdat men besluit om de servers uit te zetten. Dan is het afgelopen met het spel in kwestie. Ook kun je onderdelen van je spel verliezen, doordat bijvoorbeeld multiplayer servers niet meer aan staan. Je hebt gekocht, maar toch kun je er dan minder of weinig meer met het spel.

Bij huren heb je alleen toegang tot een spel zolang je huurt en zolang dat spel aangeboden wordt op het platform. En het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Microsoft op een gegeven moment ook eigen spellen uit het platform haalt. Dat hoeft niet zo'n probleem te zijn. Hoeveel spellen van zeg maar 5 jaar geleden speel je nog steeds regelmatig? In plaats van €60 voor een spel uit te geven, kun je ook 4 maanden toegang hebben tot een bibliotheek van spellen. Als je je op die manier 3 spellen van gemiddeld €60 uitspaart per jaar, dan heb je je abonnement eruit. Plus dat je ook spellen gaat spelen, die je wellicht niet of niet zo snel gekocht had. Ik ben bijvoorbeeld Redfall gaan spelen, maar had die vanwege de negatieve reviews wellicht niet gekocht. en na twee weken en een paar uur speeltijd was ik erop uitgekeken. Als ik het gekocht had, dan had ik het zonde gevonden, maar nu speel ik gewoon wat anders.
En voor de spellen die je wel over vijf jaar nog wil kunnen spelen, geldt: je kunt ze nu gewoon spelen en koopt het op een gegeven moment als het in de aanbieding is. Wellicht krijg je dan ook nog eens een GOTY editie met alle dlc erbij.
GameNympho @ShadLink24 september 2023 16:58
Voor mij de reden dat ik geen downloads qua games koop, dus heb ik pech.
Maar aangezien ik old school ben en altijd fysieke games kocht en dus jaren na dato, nog gewoon kan spelen, zonder extra kosten, koop ik na C&C Red Alert 3 (3x install, dan nieuwe licentie kopen :F ), geen games meer.
Noem het maar verwend, maar geef mij maar een fysieke cd of dvd om te gamen en dus heeft men met dit uitmelk concept, geen verdiensten extra aan mij.

edit;typo

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 25 juli 2024 00:32]

sdk1985 @GameNympho24 september 2023 21:29
Juist die fysieke versie van Red Alert 3 had die Securom 5x activation limit. De steam versie kun je gewoon zo vaak spelen en installeren als je wenst.
haam @ShadLink24 september 2023 11:34
Ik vraag me alleen af wat er dan met de "meer waar voor je geld" uitspraak bedoeld wordt. Is dat een pijnverzachtende uitspraak of een "de prijs gaat nog meer omhoog dan je dacht" uitspraak
loki504 @haam24 september 2023 11:59
Als bijna alle ABK games in komen heb je al meer waar voor je geld. Maar misschien komen er ook meer reward dingen bij.
pvdheu @ShadLink24 september 2023 18:00
Ehh.. een spel dat je "koopt" is ook niet jouw "eigendom".. Je betaalt voor een licentie om het spel op je PC/console to mogen laden/starten
WillySis @ShadLink24 september 2023 19:14
Huren is niet helemaal gelijk aan een abonnement, maar de verschillen kunnen wel erg klein zijn.
Ik heb niets tegen dit soort abonnementen. Je krijgt toegang tot veel meer spellen dan wanneer je af en toe een spel koopt. Je verspilt ook geen geld als je een spel tegenkomt wat je niet leuk vindt of waarvan de gameplay je achteraf helemaal niet ligt.
Dat prijzen stijgen is natuurlijk een inkoppertje. Alles wordt in de loop van de tijd duurder. De energie prijzen zijn de laatste twee jaar fors gestegen en het laten draaien van servers kost best een hoop energie. De gebruikers van de Xbox-game-pass zijn de dans nog vrij lang de dans ontsprongen.
sdk1985 @ShadLink24 september 2023 21:26
Een beetje een gevalletje "water is nat". En voor mij ook direct het grootste probleem met game-abonnementen. In feite huur je de games, waardoor ze nooit je eigendom worden. En ja huurprijzen willen wel eens (of meer dan eens) stijgen.
An sich is daarom weinig mis mee. Veel games blijf je immers niet jaren lang spelen. Games die binnen gamepass zitten kun je altijd met korting aanschaffen. Met de tijd wordt vrijwel elke game flink goedkoper.
rjberg @ShadLink24 september 2023 21:41
Voor mij ligt het eraan voor hoe lang ik een spel wil spelen. Ik heb wel eens een spel "gehuurd" via zo'n dienst omdat dat goedkoper was, en ik hem waarschijnlijk niet telkens opnieuw hoef te spelen.
Scriptkid @ShadLink24 september 2023 23:09
Allen 2 games van 70 euro is 140 en dan heb je je aanschaf er al uit met gamepass alleen heb je dan ook gelijk hele berg aan extra games.

Ja je betaald dan maar voor 1 jaar maar ik koop ook maar 2 games per jaar vroeger.
Timmmeeehhh @ShadLink25 september 2023 09:33
enigzins unrelated, Is overigens vaak niet heel veel anders met fysieke games tegenwoordig (helaas)
De game op disk is namelijk vaak onspeelbaar en heeft een day1 patch nodig om een beetje te spelen te zijn.
Sommige developers updaten later hun fysieke releases nog met betere builds dus als je het later koopt heb je wel iets speelbaars, maar bij veel games heb je een probleem als de servers ooit de lucht uit zijn.
Er bestaan websites met lijsten waar je kan checken welke versie van een fysieke release je hebt (kan zo snel even niet meer vinden waar)
Marzman @ShadLink25 september 2023 15:03
Bij de meeste games is dat niet echt een probleem omdat je er tussen nu en een jaar toch wel op uitgekeken bent en weer iets anders wilt spelen.
Nephalem82 24 september 2023 10:48
Lijkt mij logisch, alles wordt duurder. Voor ons, maar voor hun ook. Het is logisch dat er dan ook een prijsstijging voor geleverde diensten komt.
kodak @Nephalem8224 september 2023 12:12
Het argument is niet dat alles duurder aan het worden is maar dat ze aantrekkelijk aanbod willen geven. Maar aantrekkelijk aanbod hoeft niet zomaar duurder (of zelfs even duur) te zijn. Doordat men geen duidelijke grenzen stelt aan het aanbod is het dus niet zomaar logisch dat prijzen dus maar moeten stijgen. En aangezien men flinke winsten lijkt te maken kan ook gesteld worden dat men naast die kwaliteitseisen ook nog wat eisen als winstmarge enz opzettelijk buiten beschouwing laat.

De juiste vertaling van de onderbouwing lijkt me daarom eerder dat een prijsstijging gebaseerd is op het aantal klanten dat een prijsstijging nog blijft betalen in plaats van weg te lopen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 25 juli 2024 00:32]

Martinspire
@Nephalem8224 september 2023 20:36
Ja ik vind dit artikel ook een beetje vaag. Tuurlijk komt er ooit nog wel een stijging aan. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar het verschil is met hoeveel en hoe vaak het omhoog gaat. Zolang ze interessanter blijven dan losse games kopen, zullen mensen bij gamepass blijven. Is dat niet, dan ook prima en gaan we gewoon weer losse games kopen. Zolang die concurrentie er blijft, en ook de andere consoles, is er niks aan de hand. Het is niet zoals met Netflix waarbij je geen andere keus hebt als je bepaalde series wilt zien die alleen op Netflix staan.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 25 juli 2024 00:32]

StackMySwitchUp 24 september 2023 11:36
Dit heeft niks te maken met prijsstijgingen van dingen, Microsoft boert extreem goed op alle fronten.
Dit model is al zo oud als modern kapitalisme, en ieder succesvol bedrijf heeft hier wel in zekere zin aan gedaan: je verstoort de markt met een goedkoop product dat zeer goed functioneert. (gamepass voor 1 euro, daarna 17,50 p/m) Hiermee creëer je een grote klantenbasis. Vervolgens diep je dit product uit en probeer je de markt zo te krijgen dat concurrentie geen kans maakt. (exclusives, prijsvechten, portfolio vergroten) Daarna probeer je je klanten afhankelijk te maken (bundelverkoop, gratis gamepass bij dingen, studio's opkopen, games laten maken die goed bij het model passen)
Dan ga je de prijzen verhogen tot er teveel klanten weglopen, gevolgd door een PR campagne met een nieuw product dat lager gepositioneerd wordt om de weglopende klanten te behouden.
... Profit
Palindrome @StackMySwitchUp24 september 2023 15:12
Probleem is dat Phil Spencer gouden bergen heeft belooft aan MS en door die belofte flink wat geld heeft gekregen voor investeringen en aankopen. Echter verwacht MS dus dat op den duur die in investering terug te verdienen. Als Phil die doelen niet kan waarmaken rond 2027 dan is MS niet blij.
pixeled @StackMySwitchUp24 september 2023 13:52
Dit heeft niks te maken met prijsstijgingen van dingen, Microsoft boert extreem goed op alle fronten.
Ik vermoed dat dat feitelijk onjuist is. Op z'n minst verdienen deze claims wat bronnetjes. Zoals ik me herinner is de Xbox divisie o.a. vanwege z'n concurrentiestrijd met Sony en Nintendo lange tijd niet winstgevend geweest. Misschien is dat nog steeds zo, maar dat weet ik niet.
... de rest ...
Dat is inderdaad een strategie die door bedrijven met grote reserves gebruikt wordt. Zeker martkverstorend, en zou m.i. verboden moeten worden. Maar of daar in dit geval sprake van is betwijfel ik dus. Je ziet dat games in z'n algemeen duurder zijn geworden, met nu 70 euro voor een spel vanuit de grotere studio's. Lijkt me dus een gevalletje hoger geworden productiekosten, o.a. vanwege verhoogde inflatie, lonen, etc.

[Reactie gewijzigd door pixeled op 25 juli 2024 00:32]

Genosha 24 september 2023 11:00
Game Pass is serieus een van de beste abonnementsdiensten in de wereld. Ik zal er echt niet moeilijk om doen als het 20 euro in de maand gaat kosten. Ik ga alleen moeilijk doen als ze een prijsverhoging doen naar € 20 per maand en vervolgens meer Indie-rommel aanbieden en minder echte A/AA/AAA titels.
FreakGIB 24 september 2023 11:53
Ik wilde bijvoorbeeld graag Starfield spelen, maar ik heb alleen een PlayStation. Mijn zoon heeft echter een redelijk snelle, ongebruikte pc. Hij gebruikt deze niet meer omdat hij voor school een snelle laptop nodig had. Daarom heb ik die pc nu in gebruik genomen. Ik heb een abonnement op Game Pass genomen en speel nu Starfield. Waarschijnlijk speel ik het spel voor zo'n 2 tot 3 maanden. Als ik het daarna beu ben en er geen andere interessante games zijn, zeg ik mijn Game Pass-abonnement op en ga ik weer rustig verder gamen op de PlayStation.
Mr. Smith 24 september 2023 15:09
Phil Spencer heeft aangegeven dat toekomstige prijsstijgingen voor het Xbox Game Pass-abonnement onvermijdelijk zullen zijn.
De topman van Xbox zou de abonnees dan ook meer waar voor hun geld willen aanbieden.
Wanneer de prijsstijgingen van kracht gaan, is niet duidelijk.
Tactische zet, de Activisiondeal is rond, dus op de achtergrond staat al het nodige klaar om dat te "vieren".
Dus is het nu dus tijd om de eerste van de geplande prijsverhogingen aan te kondigen.
De topman van Xbox zou de abonnees dan ook meer waar voor hun geld willen aanbieden.
Dat is dus om de geplande prijsverhogingen goed te praten.
Let maar eens op wat we allemaal voor jullie klaar hebben staan.
En dat willen jullie toch niet missen, dus betalen doen jullie toch wel.

Gewoon tactisch zakelijk, met een mooi verhaaltje erbij.
De concurrent komt binnenkort ook met zijn plannen, en zo blijft het doorgaan.
Lamith @Mr. Smith25 september 2023 15:22
Volgens mij sla je hier de spijker op z'n kop. Het is een bubbel die zichzelf in standhoudt.
johanneslol 24 september 2023 10:47
Tja ze moeten eerst maar waarde gaan leveren in gamepass. Ik heb het nu 1,5 jaar en er zijn wel wat leuke indie games, maar echte grote AAA games zijn er niet. Die indie games zijn vaak stukken goedkoper dus als je voor 15 euro eentje koopt is het uiteindelijk goedkoper dan gamepass.
Flatermuis @johanneslol24 september 2023 10:52
Wat is je definitie van grote AAA game en misschien wat voorbeelden? Want naar mijn idee staan die er wel op.
joepiesaus @johanneslol24 september 2023 10:55
Forza, Halo, Starfield, Lies of P
Wolfos @johanneslol24 september 2023 11:18
Het barst momenteel juist van de top releases op Game Pass, zowel AAA als indie. De bestverkopende games zitten er gewoon tussen. Starfield, Payday 3, Lies of P, Party Animals. Deze vier staan allemaal in de top 10 van Steam en allemaal vanaf dag één op Game Pass. En volgende maand weer Forza en Cities Skylines 2.

Het is een kwestie van smaak, maar als je naar de populariteit van de games kijkt dan doet Game Pass het momenteel juist ongekend goed.
johanneslol @Wolfos24 september 2023 12:12
Klopt dat er de laatste tijd wat goeie games zijn bij gekomen, en vind starfield ook echt wel leuk maar dat er nu 4 goeie games uitkomen doet niks aan het feit dat hiervoor er meer dan een jaar niks verschenen is.
Martinspire
@Wolfos24 september 2023 20:34
Ja nu is het gewoon prima. Had je het een half jaar of jaar geleden gezegd, dan had je nog wel enigszins een argument, al werd het toen gewoon prima opgevuld met 3rd party games. Nu is het eindelijk zo ver dat first party ook los begint te komen.
dengregg @johanneslol24 september 2023 11:41
Misschien toch nog eens gamepass openen, zijn de laatste maand toch wel een paar grote AAA games beschikbaar gekomen, en staan er nog een paar op de planning. Het jaar ervoor was het inderdaad wat minder, maar je kan natuurlijk niet gaan verwachten dat er elke maand grote titels gaan op verschijnen
bzzzt @johanneslol24 september 2023 13:30
Je hebt het over waarde maar zit het dan gelijk aan een compleet arbitrair indie/AAA verschil te koppelen. Wat maakt "AAA" games zoveel beter dan?
Ik heb liever een indie game die door een klein clubje met enthousiasme voor hun game is gemaakt dan een of ander zielloos product van een grote studio met iedere keer weer dezelfde gameplay concepten in een overgeschilderd jasje.
Scriptkid @johanneslol24 september 2023 23:13
Dus je vind de hele battle field reeks geen tripple a ??
xoniq @Scriptkid25 september 2023 08:59
Vroeger wel, tegenwoordig is het niks meer.
Scriptkid @xoniq25 september 2023 12:03
dat zijn meningen maar het is en blijft een Tripple AAA, voor de hoofd tak althans niet alle sub bf reeksen,

Daarnaast zitten er diverse andere AAA bij EA en ook wel bij MS trouwens.
johanneslol @Scriptkid25 september 2023 20:10
Zoveel nieuwe battlefields zijn er niet uit gekome er is maar 1 uitgekomen in de afgelopen 3 jaar. De oudere battlefields had ik al gespeeld. Daarbij is battlefield van EA das niet echt in gamepass maar hun eigen service die toevallig nu nog even bij gamepass zit.
Scriptkid @johanneslol25 september 2023 21:17
zit het er bij ja of nee,

anders kunnen we gaan discuseren of een andere uitgever er wel of niet bij zit of een andere studio
Bulls 24 september 2023 10:55
Dit soort diensten zijn op langere termijn niet levensvatbaar, kwaliteit gaat hard achteruit en de prijzen gaan omhoog. Net als bij Disney en Netflix etc.

Als iemand in 1 maand 10 games probeert staat voor dat geld nog niet gelijk aan 2 gekochte games.
FireBladeX @Bulls24 september 2023 11:21
De eerste keer dat ik deze reactie tegenkwam is ongeveer inmiddels 8-10 jaar geleden.
Wat is voor jou 'langere termijn' vraag ik mij dan af.

Wel bijzonder dat jij dat vindt en ondertussen:
- EA een eigen abonnementdienst heeft (welke included is de ultimate xbox game pass).
- Ubisoft een eigen abonnementdienst heeft.
- Sony Playstation een eigen abonnementdienst heeft....

En steeds meer games werken op basis van 'battle/season pass' wat ik persoonlijk ook zie als een verkapte abonnementsvorm. Je dient elke season opnieuw aan te schaffen (losstaand dat je in sommige games een deel of geheel de season pass kan terugverdienen).

Toch vindt Bulls... dat het geen levensvatbaar heeft. Bijzonder statement :)
RagingPenguin @FireBladeX24 september 2023 11:32
Iedereen probeert het, maar niemand draait er winst op. Gamepass heeft 4 miljard aan omzet per jaar, daar maak je nog geen 10 triple-A games van. Om het een rendabel model te maken zal er ergens heel veel extra geld vandaan moeten komen.

[Reactie gewijzigd door RagingPenguin op 25 juli 2024 00:32]

Bulls @FireBladeX24 september 2023 12:09
Klantenbinding, dat ze bestaan betekent niet dat het winstgevend is. Disney plus draait al jaren verlies. En de kwaliteit van de films en series is waardeloos.

Day one launches op gamepass doen af aan de waarde van de game. Starfield wordt als een mega succes launch gezien omdat ze alle gamepass downloads meetellen. Maar al die downloads leveren maar een fractie op van de daadwerkelijke verkopen. Al dat abonnementsgeld moet verdeeld worden over alle studios of via een rekensom van aantallen. En aangezien Bethesda nu van Microsoft zelf is schieten ze er behoorlijk bij in. Als ze onafhankelijk waren was Starfield nooit een day one gamepass release geworden.
Microsoft zet vol in op gamepass en is bereid flink in de buidel te tasten om dat op te bouwen.

Ik denk en vast velen met mij, dat het uiteindelijk teveel kost en te weinig oplevert. Behalve als ze op die manier alles wegconcurreren en monopoliepositie hebben op cloud gaming.

Microsoft en Amazon hebben teveel geld en kunnen veroorloven om jaren dik verlies te draaien en zo de markt te veranderen
Vexxon @Bulls24 september 2023 10:57
Die 2 gekochte games kunnen ook tegenvallen, dan probeer ik er liever 10 en als er dan eentje leuk genoeg is speel ik die verder. Heb ik 15€ uitgegeven
ShadLink @Vexxon24 september 2023 11:01
Maar aan het einde van de maand heb je nog steeds 0 games. Je hebt er 10 gehuurd. En, wat je helaas veel ziet op GamePass, na een paar maanden zullen die 10 games weer van het platform verwijderd zijn (muv first party)
witte1985 @ShadLink24 september 2023 11:13
Hoeveel van die games ga je later nog eens spelen? Als je 60u plezier weet te halen uit een game is het tegenwoordig al veel. Vaak raak ik ze daarna ook nooit nog aan. Als ik de game gekocht had, moest ik ze verkopen, anders heb ik weer een hoop doosjes die stof liggen te verzamelen. Ik hecht geen sentimentele waarde aan zulke objecten. Heb helemaal geen collector mindset. Dus ik kan er best inkomen dat zulke diensten wel genomen worden.

Het is maar wat je verkiest. Heb je graag games die je om nostalgische redenen nog eens wil spelen, hey top man. Maar ik kan er best inkomen dat er ook zijn die het spel gewoon eventjes willen proberen of spelen en het daarna niet hoeven bij te houden.
yinx84 @witte198524 september 2023 11:18
Maar ik kan er best inkomen dat er ook zijn die het spel gewoon eventjes willen proberen of spelen en het daarna niet hoeven bij te houden.
Dit is wat mij nekt bij dit concept. Je krijgt tientallen games waar je uit kunt kiezen, dus ga je maar proberen om het proberen. Je hebt er immers al voor betaald. Resultaat is dat je nog veel sneller interesse verliest. Er zit geen hart en ziel meer in gamen op die manier.

Geef mij maar twee titels per jaar waar ik naar uit kan kijken en 60 euro voor betaal, over een vreetschuur aan software met vulling en kwantiteit boven kwaliteit.
OruBLMsFrl @yinx8424 september 2023 11:30
Agree, zeker als je maar een paar uur per week hebt om te gamen. Dan is de prijsverhouding nu al verre van ideaal. Control pleite, Nier Automata pleite, steam sale een tientje, maar voor hun is vijftien euro per maand nog niet genoeg wat je dan jarenlang zou moeten betalen. Yeah right... niet de doelgroep, maar dat gaat dus ook niet gebeuren inderdaad, net als dat streaming diensten steeds incompleter en meer versnipperd raken en ondertussen ook nog prijzen verhogen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 25 juli 2024 00:32]

ShadLink @witte198524 september 2023 11:18
Dat is een mentaliteit-probleem. Waarom zou je 10 games moeten spelen? Ik speel liever 3 goede games een jaar lang, dan 10 slechte. Door GamePass (ed) worden games steeds goedkoper geproduceerd, want mensen zuleln toch snel weer switchen. Waarom zou je dan veel moeite steken in een goede kwaliteit game?

Dit zie je, helaas, al heel veel als je XBOX games vergelijkt met bv PlayStation of Nintendo games. De kwaliteit is vaak ver te zoeken bij Microsoft.
Carlos0_0 @ShadLink24 september 2023 12:23
Precies het blijft smaak maar ook ik vind de kwaliteit bij Microsoft ver te zoeken, het is allemaal 100 in een dozijn van het zelfde.

Er zitten geen goeie exclusieve games met story in, het is allemaal zowat multi platform race/ schieten etc.
Maar geen Spider-Man, uncharted, the last of us, god of war.
Microsoft geeft ontwikkelaars hier geen tijd voor, het moet allemaal snel snel en het is allemaal prima.
SuperDre @ShadLink24 september 2023 19:18
Maar ik speel veel single player story games, zoals platformers en pint&click adventures, die heb je vaak na een paar uur spelen uitgespeeld.
Verwijderd @witte198524 september 2023 11:28
Hoeveel van die games ga je later nog eens spelen?
Als die optie mij ontnomen wordt omdat het uit de Gamepass roteert, niet.
Dan maar voor een meerprijs kopen tegen een bedrag dat ik er voor over heb.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 00:32]

Quindoo @ShadLink24 september 2023 11:16
Maar maakt dat uit? Het merendeel van de gamers speelt een spel na enkele maanden niet meer en een game blijft minimaal 1 jaar beschikbaar op game pass. Of ik ze huur of koop, ik speel ze daarna toch niet meer. Of het moet een multiplayer game zijn die al je game tijd opneemt gedurende het jaar. Dan is de dienst niet voor jou nee.

Ik heb nu zoveel games geprobeerd, gespeeld en uitgespeeld wat ik anders nooit had gedaan omdat de gedachte "ik weet niet of ik de game het geld waard vind" te veel opkomt anders.
ShadLink @Quindoo24 september 2023 11:20
Goede games kun je langer en vaker opnieuw spelen. Bv speel ik nog steeds games als Super Mario Oddyssey en Breath of the Wild (nu minder doordat ik meer Tears of the Kingdom speel), MarioKart en Animal Crossing speel ik ook nog regelmatig tot dagelijks. Deze games op een GamePass achtige service, en ze zouden een hoop extra geld kosten.
Moraxv @ShadLink24 september 2023 12:25
Nintendo games zijn ook niet geschikt voor iets als een abonnee service. Bovendien verdient Nintendo veel meer met de losse verkoop.
SuperDre @ShadLink24 september 2023 19:20
Jij misschien, maar de doorsnee gamer speelt zo'n spel als Zelda 1x door en gaat dan verder met de volgende.
Bulls @Vexxon24 september 2023 11:01
Maar mocht je een topper tegenkomen die je de rest van het jaar speelt kun je die beter kopen dan via abonnement spelen
harrytasker @Bulls24 september 2023 11:06
Maar dat weet je pas als je gespeeld hebt. Dan kan een abbo best handig zijn. Daarnaast krijg je ook nog korting mocht je het spel willen kopen. Wat mij betreft the best of both worlds.

[Reactie gewijzigd door harrytasker op 25 juli 2024 00:32]

ReVision. @harrytasker24 september 2023 11:30
Daarom zijn fysieke games ook suprieur, die kan je altijd achteraf weer verkopen als het niets is.
choogen @ReVision.24 september 2023 13:27
Ja, maar bedrijven als Sony en MS proberen natuurlijk ook om op termijn alleen nog maar digitale games te leveren. Dan hebben ze geen last meer van een markt voor tweedehands games. En wanneer fysieke games eenmaal volledig uitgefaseerd zijn wordt de volgende stap om losse games financieel nog onaantrekkelijker te laten worden t.o.v. abonnementen, zodat de massa daarnaar overstapt.
Scriptkid @ReVision.24 september 2023 23:15
Ja lekker met de multiplay cd key in use door de oude owner
Loller1
@Bulls24 september 2023 11:01
Op basis waarvan zou de kwaliteit achteruit gaan? Want dat is natuurlijk gewoon onzin.
Aaargh! @Loller124 september 2023 11:58
Als je los spellen verkoopt is een kwalitatief goed spel maken de beste manier om de winst te maximaliseren. Je moet namelijk je klanten er van overtuigen om 60 tot 80 euro uit te geven voor een game.

Bij abonnementsdiensten zit de waarde 'm echter niet in de individuele games maar in de omvang van het aanbod. Mensen nemen een abbo op Game Pass omdat het heel veel games voor weinig beloofd. 1 individueel goed spel zal niet heel veel effect hebben op het aantal abonnees, en een slecht spel heeft al helemaal geen invloed (want er zijn toch nog honderden andere games). Uit gelekte documenten van het FTC onderzoeken naar de overname van Activision Blizzard blijkt ook dat er geen groei in het aantal GP abonnees zit.

Omdat een enkel spel weinig tot geen invloed heeft op het aantal abonnees is het maken van een super goed spel ook geen manier om je winst te laten toenemen. De waardepropositie van een abonnementsdienst zit 'm namelijk vooral in de hoeveelheid content die je aanbied en niet in de kwaliteit van de content.

Je hebt dus voor een dienst als Game Pass 3 manieren om je winst te vergroten:
  • De prijs verhogen (spreekt voor zich)
  • Het aantal abonnees te laten groeien
  • De kosten te verlagen
De prijs kan je niet oneindig verhogen, dus dan blijven de andere twee opties over. Aangezien de waardepropositie in de hoeveelheid content zit (500 games voor €10/maand verkoopt beter dan 50 games voor €10/maand) en de kwaliteit van games weinig effect heeft hierop is de enige manier om de winst echt te laten groeien door meer goedkope games te produceren. Misschien met af en toe een hogere budget titel om mensen het idee te geven dat ze iets gaan missen als ze hun abbo opzeggen.

De kwaliteit gaat achteruit omdat dat de enige manier is om de winst te laten groeien. We zien precies hetzelfde met de video streaming diensten, alleen lopen die een paar jaar voor. In het begin zag je op Netflix veel goede en relatief recente films. Nu is de nieuwe content voor het overgrote deel ultra low budget 'Netflix original' films en series, met heel af en toe een high-budget serie er tussen.
Moraxv @Aaargh!24 september 2023 12:32
Denk dat de kwaliteit van de aangeboden games een belangrijke rol heeft.
Ons Nederlandse Utomik (utomik.com) biedt nu tegen de 1500 games aan voor een paar euro per maand en is toch niet een doorslaan succes.
Bulls @Aaargh!24 september 2023 12:33
+3 ✅

Je slaat de spijker op de kop, mensen zien niet in dat dit soort diensten uiteindelijk afbreuk doen op de hele betreffende markt.
Meesten kijken niet verder dan hun neus lang is. “Ik heb veel games voor weinig” dus is het een goed concept.
Bulls @Loller124 september 2023 11:04
Omdat de omzet uiteindelijk tegenvalt, vooral day one releases kunnen via abbo niet tippen aan box office.
Yalopa @Bulls24 september 2023 11:22
Vandaar dat elk bedrijf probeert abonnementen te verkopen?
jpsch @Loller124 september 2023 11:07
Er moet onder aan de streep steeds meer overblijven, dus als de prijzen op dat moment niet te verhogen zijn, bezuinigen ze op de ontwikkeling het testen.
Scriptkid @jpsch24 september 2023 23:20
Maar dat is toch je eigen glazen in goouen, meer slechte content is minder klant en meer die op zeggen.
jpsch @Scriptkid25 september 2023 08:26
Iedereen in de industrie weet dat er wel weer een keer een crash komt.
RagingPenguin @Loller124 september 2023 11:30
Het creert een sterke incentive om slechte games te die niets meer doen dan de library vullen. Net als netflix bijna enkel uit B series bestaat met eindelose filler episodes.
Groningerkoek @Bulls24 september 2023 11:20
Ik zit juist vol smart te wachten op iets als bijvoorbeeld "Het geen gezeik abonnement, 500,- per jaar en toegang tot alle games, DLC's en vanaf day-zero." zou ik onmiddellijk afnemen.
jellybrah 24 september 2023 10:51
De drang bij mij om nog minder dan nooit abonnementen te gebruiken is ook onvermijdelijk.
mukky @jellybrah24 september 2023 10:57
Het is een gevecht tegen de bierkaai :) ik probeer ook regelmatig het aantal abonnementen terug te dringen maar onder de streep worden het er steeds meer. Office, Spotify, Netflix en dan nog een hele rits kleintjes (Oura, Remarkable ect). Wat ik kan vermijden vermijd ik; abbo’s voor scheermesjes, ontbijtmuesli of printerinkt (!) komen er bij mij niet in… voorlopig dan ;)
jpsch @mukky24 september 2023 11:09
Office kun je nog steeds kopen.
Clevergyno @jpsch24 september 2023 13:18
Laatste koopversie is 2019. Nieuwere is abbo only
derooke @Clevergyno24 september 2023 13:48
2021
https://www.g2play.net/ca...fessional-plus-retail-key

Werkt prima
Clevergyno @derooke24 september 2023 14:56
Oh ja, 2021. Dat is de laatste versie.
Banath 24 september 2023 11:02
Uiteindelijk betalen xbox pass gebruikers de overnames van activision blizzard en andere studio's.
Lagonas @Banath24 september 2023 11:38
Wij betalen een deel ja. Net als Windows gebruikers en enterprise bedrijven die office of Azure/Entra licenties hebben. Wat wil je precies zeggen?
Retrospect @Banath24 september 2023 13:23
Ik betaal graag wat meer als het aanbod aangevuld wordt met het hele portfolio van Activision-Blizzard.

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