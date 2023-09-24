Phil Spencer: toekomstige prijsstijgingen Xbox Game Pass zijn onvermijdelijk

Phil Spencer heeft aangegeven dat toekomstige prijsstijgingen voor het Xbox Game Pass-abonnement onvermijdelijk zullen zijn. De topman van Xbox zou de abonnees dan ook meer waar voor hun geld willen aanbieden. Wanneer de prijsstijgingen van kracht gaan, is niet duidelijk.

Spencer deed deze uitspraken tijdens een interview met de Japanse website Game Watch. Hij vertelde daarin dat toekomstige prijsstijgingen voor het abonnement onvermijdelijk zijn. Wanneer deze van kracht gaan en hoe groot de stijgingen zullen zijn, vertelde Spencer echter niet. De Xbox-topman blikte ook terug op de recente prijswijziging van de Xbox Game Pass-abonnementen en stelde dat Microsoft lang heeft nagedacht over die beslissing. "We geloven dat we diensten moeten aanbieden die genoeg waar voor het geld bieden, ook al worden de prijzen ervan verhoogd", klinkt het.

Microsoft heeft in juni van dit jaar de prijzen voor Xbox Game Pass-abonnementen al eens verhoogd. De prijs van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement ging toen met 2 euro omhoog, naar 15 euro per maand en de prijs van het reguliere Game Pass-abonnement werd één euro duurder en kost nu 11 euro per maand. In juli introduceerde Microsoft het Xbox Game Pass Core-abonnement voor 6,99 euro per maand. Deze abonnementsformule vervangt Xbox Live Gold en zorgt ervoor dat spelers online kunnen spelen en toegang krijgen tot een selectie van ongeveer 25 games.