Game Pass krijgt mogelijkheid om games die niet in abonnement zitten te streamen

Microsoft wil 'later dit jaar' Xbox Game Pass Ultimate-abonnees de mogelijkheid geven om via streaming games te spelen die zijn aangeschaft buiten het abonnement om. Het zal gaan om 'een select aantal games'. Ook krijgt Game Pass demo's.

Met de nieuwe functionaliteit zou Game Pass werken zoals Nvidia GeForce Now. Dat is een streamingdienst waarbij gebruikers games op de reguliere manier kopen en dan via de streamingdienst kunnen spelen.

Bij Nvidia werkt dat niet met alle games; die moeten specifiek door GeForce Now ondersteund worden. Dat zal ook het geval zijn bij Game Pass Ultimate. Welke games ondersteund worden en of die aangeschaft moeten zijn op een Xbox, is nog niet duidelijk.

De functie komt naar Xbox Game Pass Ultimate, de duurste vorm van het Game Pass-abonnement, waarbij ook de mogelijkheid zit om games te streamen op consoles, pc's en mobiele apparaten. Momenteel werkt dat alleen met games die bij het abonnement zijn inbegrepen.

Game Pass krijgt demo's

Verder onthult Microsoft Project Moorcroft. Onder die noemer wil het bedrijf demo's naar het Game Pass-abonnement brengen. Dit zal vanaf ergens volgend jaar gebeuren en aanvankelijk met een focus op onafhankelijke ontwikkelaars. Dat duidt op de komst van demo's van indiegames in het begin.

Microsoft gaat deelnemende ontwikkelaars betalen voor het uitbrengen van demo's. Ook krijgen ontwikkelaars te zien hoe hun demo het doet. Exacte details over wat ontwikkelaars krijgen en in welke statistieken ze inzicht krijgen, zijn nog niet bekend.