Opnieuw hoeft Ziggo waarschuwing van Brein niet naar klant door te sturen

De rechtbank Midden-Nederland heeft opnieuw geoordeeld dat Ziggo geen waarschuwingsbrief van Stichting Brein hoeft door te sturen naar een klant die mogelijk illegaal downloadde. Eerder dit jaar deed de rechtbank hetzelfde.

De voorzieningenrechter gaf Ziggo op donderdag een tweede keer gelijk in een kort geding met Stichting Brein. Die stichting zet zich in tegen inbreuken op auteursrecht. Brein wilde dat Ziggo een waarschuwingenbrief door zou sturen naar een van zijn klanten, die volgens de stichting illegaal e-books downloadt. Brein wilde ook dat Ziggo in de toekomst dergelijke waarschuwingen naar andere klanten zou doorsturen.

De rechtbank stelt op donderdag dat er onvoldoende bewijs is dat de IP-adreshouder in kwestie zelf auteursrechten heeft geschonden. De voorzieningenrechter oordeelt ook dat het doorsturen van de waarschuwing in strijd is met de AVG. Ziggo zou een vergunning nodig hebben van de Autoriteit Persoonsgegevens om naw-gegevens te mogen koppelen aan IP-adressen. De provider heeft zo'n vergunning niet. Brein is van mening dat die niet nodig is, maar de rechtbank verwerpt dat argument.

In februari verloor Brein een soortgelijk kort geding tegen Ziggo bij de rechtbank Midden-Nederland. Toen wilde de stichting dat Ziggo een waarschuwingsbrief zou doorsturen naar een torrentgebruiker. De rechtbank oordeelde toen ook dat het doorsturen van zo'n waarschuwing zonder vergunning in strijd is met de AVG. Brein zei toen in hoger beroep te gaan; het is niet bekend of de stichting dat met deze zaak opnieuw doet.

De rechtbank oordeelde in februari ook dat het doorsturen van een waarschuwing wel verplicht zou zijn als Ziggo die vergunning eenmaal heeft. De rechtbank benadrukt dat op donderdag nogmaals. Het is niet bekend of Ziggo van plan is zo'n vergunning aan te vragen. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij de provider.

Brein kondigde in december 2020 aan frequente torrentgebruikers te willen waarschuwen. Dat doet de stichting door de IP-adressen van torrengebruikers te verzamelen en vervolgens verzoeken bij providers in te dienen om waarschuwingen naar die gebruikers door te sturen. Daarmee is de stichting afhankelijk van de medewerking van providers. Ziggo en KPN sloten destijds niet uit dat ze waarschuwingen gaan doorsturen, maar veel andere providers sloten dat wel uit. Een maand later stelde Brein dat de eerste waarschuwingen waren verstuurd, maar dat dat niet is gedaan door Ziggo of KPN.