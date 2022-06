Gametelefoons Black Shark 5 en Black Shark 5 Pro komen uit

Gametelefoonmaker Black Shark brengt donderdag zijn Black Shark 5-telefoons uit. De reguliere versie en de Pro-variant zijn uiterlijk hetzelfde, maar hebben diverse verschillen, waaronder de soc en de camera. De verschillen met de voorgangers zijn klein.

Zo heeft de Black Shark 5 ongeveer dezelfde afmetingen en dezelfde soc als zijn voorganger Black Shark 4. In beide gevallen gaat het om een telefoon van ongeveer 16,3x7,6cm met een dikte van bijna 10mm. Ook het scherm heeft dezelfde diagonaal van 6,67", dezelfde resolutie van 2400x1080 pixels en dezelfde verversingssnelheid van 144Hz.

De vernieuwingen zitten in een paar elementen. Ten eerste is de passieve koeling verbeterd met het gebruik van meer heatplates en het gebruik van meer materiaal dat een koelend effect heeft, zegt Black Shark, dat gelieerd is aan Xiaomi.

Bovendien heeft het scherm een grotere drukgevoelige oppervlakte, voor het gebruik van knoppen. Ten opzichte van de vorige generatie is die oppervlakte 16 procent groter. Daarbij moet het scherm door de 720Hz-samplingrate sneller reageren op aanrakingen. De magnetische triggers van de vorige generatie zitten er ook weer op. De Black Shark 5-telefoons komen donderdag uit in onder meer Nederland en België. De reguliere versie komt in 8GB/128GB- en 12GB/256GB-varianten voor 550 en 650 euro. De Pro-versie heeft drie varianten, 8/128GB, 12/256GB en 16/256GB, voor 800, 900 en 1000 euro.