James Webb is geraakt door 'groter dan verwachte' micrometeoriet, maar werkt nog

De James Webb-ruimtetelescoop is onlangs geraakt door een groter dan verwachte micrometeoriet. Daardoor heeft een van de achttien spiegels wat schade opgelopen. NASA zegt daarbij dat de telescoop nog steeds naar behoren werkt.

Tussen 23 en 25 mei had de James Webb-telescoop een inslag op een van zijn primaire spiegels die 'groter was dan verwacht', schrijft de ruimtevaartorganisatie. De omvang kon niet precies worden vastgesteld, maar heeft wel wat schade veroorzaakt aan de spiegel in kwestie.

De ruimtevaartorganisatie meldt dat deze inslag geen gevolgen heeft voor de werking van de ruimtetelescoop. "Na een eerste evaluatie heeft het team vastgesteld dat de telescoop nog steeds presteert op een niveau dat alle missie-eisen overtreft, ondanks een marginaal detecteerbaar effect in de gegevens", aldus NASA. Om het effect van de inslag verder te compenseren, corrigeert NASA de positie van de getroffen spiegel. "Dit minimaliseert het effect van een eventuele inslag, hoewel niet alle vervorming op deze manier kan worden opgeheven", schrijft de organisatie.

NASA benadrukt dat de James Webb-telescoop is gebouwd om inslagen met micrometeorieten te weerstaan en dat de telescoop sinds zijn lancering al zeker vier keer is geraakt door zo'n kleine meteoriet. Het gaat daarbij om inslagen met meteorietfragmentjes, vaak ter grootte van een stofdeeltje, die op extreem hoge snelheid door de ruimte vliegen. "De recentste inslag was echter groter dan was voorzien in het model en ging verder dan wat het team op de grond had kunnen testen." Volgens de ruimtevaartorganisatie presteert de telescoop echter nog altijd boven verwachting.

James Webb werd na jaren vertraging op eerste kerstdag gelanceerd vanuit Frans-Guyana. De telescoop is inmiddels gearriveerd op zijn uiteindelijke baan rondom het L2-punt. Alle instrumenten van de telescoop zijn daarbij al afgekoeld en uitgelijnd en onlangs stuurde James Webb scherpe testfoto's terug naar de aarde. Deze zomer begint het echte wetenschappelijke werk van de telescoop.