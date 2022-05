In dit artikel staan we stil bij de correctiemanoeuvres die nodig waren om James Webb naar zijn eindbestemming te sturen, hoe het zit met zijn huidige baan om een niet-bestaand punt, wat er nu gebeurt met de spiegels, hoelang de missie nog meekan en welke opvolgers al worden overwogen.

Wijlen James E. Webb zou het vast met tevredenheid hebben gadeslagen; de naar hem vernoemde ruimtetelescoop is inmiddels aangekomen op zijn eindbestemming en tot nu is de missie een groot succesverhaal. Draagraket Ariane 5 heeft de telescoop op eerste kerstdag zo precies afgezet in de ruimte dat de James Webb Space Telescope al direct op een ideale koers zat. Dat betekende minder brandstof voor de paar benodigde correctiemanoeuvres, zodat een langere missieduur in het verschiet ligt.