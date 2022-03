In dit artikel wordt ingezoomd op de Near-Infrared Spectrograph, een instrument van James Webb. Dit instrument is mede zo interessant door de integratie van 250.000 zeer kleine en fragiele microshutters die aan de hand van magnetisme open of dicht kunnen om wel of geen licht door te laten. We spreken met Marijn Franx, hoogleraar sterrenkunde en een expert op het gebied van de evolutie van sterrenstelsels.

James Webb is eigenlijk net een Transformer. In de ruimte neemt hij een heel andere vorm aan, waarbij de zich ontvouwende, goudkleurige spiegel en het uitklappende zonneschild het meest in het oog springen. Die twee onderdelen krijgen de meeste aandacht als het over deze telescoop gaat. Dat is niet onterecht, want het zijn nogal cruciale onderdelen. Zonder een perfect uitgelijnde spiegel is een scherpe blik op het heelal niet mogelijk. En zonder een correct uitgeklapt zonneschild wordt de telescoop veel te warm en kan er niet of nauwelijks worden gekeken naar golflengten in het infrarode deel van het spectrum.