NASA toont eerste sterrenfoto die James Webb-telescoop na scherpstellen maakte

NASA heeft een nieuwe foto vrijgegeven die de James Webb Space Telescope heeft gemaakt. Het Amerikaanse ruimteagentschap zegt dat de spiegel van de telescoop zo goed is afgesteld, dat de beelden waarschijnlijk beter worden dan verwacht.

NASA heeft een foto vrijgegeven van de ster 2MASS J17554042+6551277, die is gemaakt met de Near-Infrared Camera op de ruimtetelescoop. De foto is het eerste resultaat van een belangrijke mijlpaal die de telescoop 11 maart afrondde: die van fine phasing. Dat is het scherpstellen van de telescoop met behulp van data van de NIRCam die infraroodbeelden opneemt. Tijdens dat proces bleek dat 'iedere optische parameter die gecontroleerd en getest is naar behoren of boven verwachting presteert', schrijft NASA. De foto van de ster die nu is gemaakt, is opgesteld uit foto's die met behulp van alle achttien individuele spiegels van de telescoop zijn gemaakt.

Volgens NASA is de NIRCam nu volledig ingesteld om goed samen te werken met de primaire spiegel van de JWST. De NIRCam is de voornaamste camera op de telescoop, maar er zijn nog enkele andere belangrijke wetenschappelijke instrumenten, zoals twee spectrografen: de Near-Infrared Spectograph en het Mid-Infrared Instrument. Die worden in de komende anderhalve maand verder uitgelijnd en scherpgesteld. Daarna volgt nog een proces van het definitieve scherpstellen van alle instrumenten samen.

NASA zegt dat de beelden boven verwachting goed zijn. "De prestaties overtreffen onze verwachtingen", zegt opticamanager Ritva Keski-Kuha. Er zijn geen eigenaardigheden ontdekt tijdens het scherpstellen. "Het team heeft geen kritieke issues gevonden en geen meetbare vervuiling of blokkades van de optica van de telescoop", schrijft het ruimteagentschap.

Naast de ster 2MASS zijn ook tientallen sterrenstelsels te zien. Die objecten zijn voor het proces van het scherpstellen van de telescoop slechts bijvangst, maar dit soort deepfieldfoto's met meerdere sterrenstelsels die heel ver weg staan, zullen nog vaker langskomen. Terwijl de Hubble-telescoop voor dergelijke deepfieldfoto's soms weken op een bepaald punt moest worden gericht, heeft James Webb daar veel minder tijd voor nodig.