AMD Ryzen 7 5800X3D is niet handmatig overklokbaar vanwege 3D V-Cache

AMD's Ryzen 7 5800X3D-processor is niet handmatig over te klokken, bevestigt de technisch marketeer van de fabrikant Robert Hallock. Dit komt door beperkingen van de huidige 3D V-Cache. Hallock benadrukt dat dit geen koerswijziging is van het bedrijf.

Hallock zegt dat de extra L3-cache, die AMD 3D V-Cache noemt, op dit moment niet een hogere spanning aankan dan 1,3 tot 1,35V. De kernen van de Ryzen 7 5800X3D kunnen met de standaardinstellingen al zo'n spanning bereiken, waardoor het volgens Hallock geen zin heeft om overklokken mogelijk te maken. Daarom wordt de mogelijkheid om de kernen van de cpu over te klokken binnen de uefi van moederborden uitgeschakeld.

De Infinity Fabric en geheugenbus kunnen nog wel worden overgeklokt. Hallock benadrukt ook dat de belemmering tot overklokken puur komt door de huidige generatie 3D V-Cache; hij verwacht dat AMD hierin stappen kan maken, waardoor komende cpu's met de cache wel overgeklokt kunnen worden. "Het maken van cpu's die overgeklokt kunnen worden blijft een prioriteit", zegt Hallock. "We moesten de keuze maken om de chips nu uit te brengen, of te wachten tot de cache beter is en de cpu's overgeklokt kunnen worden. Wij kozen voor dat eerste, omdat klanten krachtige chips willen."

De maximale spanning van 1,35V is ook de reden dat de 5800X3D met 4,5Ghz een lagere turbosnelheid heeft dan de 4,7GHz van de 5800X. De AMD Ryzen 7 5800X3D is vanaf april te koop en kost 449 dollar. AMD claimt dat de processor gemiddeld vijftien procent beter presteert in games dan de Ryzen 9 5900X; dat is nu AMD's meest krachtige gamingprocessor. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de 3D V-Cache.