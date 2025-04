NASA deelt nieuw beeld van Tarantulanevel afkomstig van James Webb-telescoop

NASA heeft een nieuw beeld vrijgegeven dat is vastgelegd door de James Web-telescoop. De foto toont de Tarantulanevel. Op de nieuwe beelden van de nevel zijn duizenden sterren te zien die niet eerder zijn waargenomen.

NASA publiceert de nieuwe foto van James Webb op zijn website en heeft het beeld ook beschikbaar gemaakt als download in hoge resolutie. Op de foto is de Tarantulanevel te zien die zich op 161.000 lichtjaren van de Aarde bevindt in het Grote Magelhaense Wolk-sterrenstelsel. Dit sterrenstelsel is interessant voor onderzoekers, omdat de sterren relatief goed te zien zijn vanaf de Aarde. Daarnaast bevat het sterrenstelsel veel relatief jonge sterren.

Door het in beeld brengen van nog onontdekte, jonge sterren hopen onderzoekers meer te weten te komen over hoe sterren zich ontwikkelen. De Tarantulanevel is al eerder vastgelegd, maar door de NIRCam van de James Web-telescoop, kan NASA nu ook door de nevel heen kijken en meer sterren waarnemen.

Afgelopen juli publiceerde NASA de eerste beelden van de James Webb-telescoop. Sindsdien heeft NASA al meerdere beelden gedeeld die Webb heeft gemaakt. Vorige maand nog liet NASA twee composietbeelden van Jupiter zien.