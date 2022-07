Xiaomi onthult 12S Ultra-smartphone met 1"-camerasensor voor Chinese markt

Xiaomi heeft zijn 12S-serie onthuld voor de Chinese markt. Het gaat om de 12S, de 12S Pro en de 12S Ultra. De drie telefoons zijn voorzien van een Snapdragon 8 Plus Gen 1-soc en het Ultra-model heeft een 1"-camerasensor van Sony.

De 12S Ultra heeft aan de achterkant een grote ‘cameralens’ zitten, waar een 50-megapixel-camerasensor onder schuilt: de Sony IMX98. Met die sensor is het mogelijk om betere foto's te maken in donkere omgevingen, beweert Xiaomi. Andere sensoren zijn een telefotosensor en een groothoeksensor, die allebei een resolutie van 48 megapixel bevatten. De 12S Ultra heeft een 6,73" oled en een verversingssnelheid van 120 Hz. Daarnaast heeft de telefoon een accu van 4.860 mAh en kan snelladen met maximaal 67W. De telefoon zou het eerste Android-toestel zijn dat in staat is om opnamen te maken in Dolby Vision HDR, volgens Xiaomi.

De goedkopere modellen, de 12S en de 12S Pro, lijken qua uiterlijk op de Xiaomi 12, die vanaf maart verkrijgbaar is in de Benelux. Het oled van de Pro is even groot als die van de Ultra. Het scherm van de 12S is daarentegen kleiner, ongeveer 6.23". De twee telefoons hebben een Sony IMX707 als primaire camerasensor, die een resolutie heeft van 50 megapixel.

Wanneer en of de telefoons in de Benelux uitkomen, is niet bekend. De komende maanden is de 12S-serie alleen verkrijgbaar in China. De prijs van de 12S Ultra begint bij 6,999 yuan (ongeveer 1000 euro), de 12S Pro is vanaf 4,699 yuan (673 euro) verkrijgbaar en de 12S kost minimaal 3,999 yuan (573 euro).