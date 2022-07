NASA-satelliet Capstone is onderweg naar baan om de maan

De Capstone-cubesat van NASA, die vorige week door Rocket Lab met een Electron-raket de ruimte in is gestuurd, is uit zijn baan rond de aarde gebroken en op weg naar de maan. In november moet de satelliet de maan hebben bereikt.

De raket werd 28 juni gelanceerd vanaf Rocket Labs lanceerbasis in Nieuw-Zeeland. De afgelopen zes dagen voerde de raket verschillende ontbrandingsmanoeuvres uit. De laatste daarvan moest de rakettrap met de satelliet van 25kg aan boord richting de maan sturen, wat gelukt is. "Het is een project waar we ongeveer twee en een half jaar over hebben gedaan en het is ongelooflijk moeilijk om uit te voeren", zei Rocket Lab-ceo Peter Beck tegen persbureau AP. "Dus om dat ruimtevaartuig op weg naar de maan te zien, is absoluut geweldig."

NASA wil een ruimtestation in een baan om de maan brengen als onderdeel van de Artemis-missie. Dat ruimtestation, de Lunar Gateway, moet uiteindelijk de basis worden voor bemenste missies naar het maanoppervlak. Daarom is Capstone een belangrijke eerste stap. Het wordt naar Near-Rectilinear Halo Orbit gestuurd; dat is dezelfde elliptische baan rondom de maan waar de Lunar Gateway uiteindelijk moet gaan vliegen. Er is nog nooit een ruimtevaartuig in die baan gekomen. Als de rest van de missie succesvol is, zal de Capstone-satelliet maandenlang belangrijke informatie over de baan terugsturen, zoals hoeveel brandstof een ruimtevaartuig nodig heeft om in die baan te blijven.