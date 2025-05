NASA bereidt zich voor op poging om Capstone te laten stoppen met draaien

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bereidt zich voor op een poging om de Capstone-satelliet te laten stoppen met draaien en weer te laten functioneren als normaal. Capstone is onderweg naar de maan.

NASA heeft tests gedaan op de grond en in het ruimtevaartuig zelf om het draaien te laten stoppen. Het is onbekend wanneer NASA de poging zal gaan doen. De satelliet begon met draaien bij een manoeuvre om de koers te verleggen. Door het draaien krijgen de zonnepanelen relatief weinig stroom en de satelliet ging daarom in Safe Mode. Er is nog wel contact met de satelliet, iets dat in juli kortstondig niet het geval was.

Capstone is een belangrijke eerste stap voor het Artemis-maanprogramma. NASA wil met de missie uiteindelijk een ruimtestation in een baan rondom de maan brengen. Dat ruimtestation, de Lunar Gateway, moet weer de basis vormen voor toekomstige bemenste maanmissies. De satelliet moet ter voorbereiding data vergaren over de specifieke elliptische baan om de maan. NASA wil bijvoorbeeld met metingen uitzoeken hoeveel brandstof nodig is om in de beoogde baan om de maan te kunnen blijven.

De Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment werd op 28 juni vanaf Nieuw-Zeeland gelanceerd met een raket van Rocket Lab. Sindsdien is de satelliet onderweg naar de maan. Naar verwachting komt die daar in november aan.