Kleine studie: patiënten met VR-bril hebben minder verdoving nodig bij operatie

Tijdens een beperkte studie in het Beth Israel Deaconess Medical Center in de Amerikaanse stad Boston hadden deelnemers die een operatie ondergingen met VR-bril op minder verdoving nodig bij een operatie en lagen ze minder lang op de uitslaapkamer.

De studie, waarvan de resultaten bij PLOS One staan, omvatte twee groepen van patiënten met uiteindelijk elk vijftien patiënten. Zij ondergingen operaties waarvoor een gedeeltelijke verdoving nodig was. Beide groepen rapporteerden bij de operaties dezelfde mate van pijn, maar de groep met een VR-bril op had minder verdoving nodig en hoefde, wellicht mede daardoor, minder lang op de uitslaapkamer door te brengen.

Ook een maand later rapporteerden de patiënten een zelfde mate van tevredenheid over de operatie. De onderzoekers merken op dat het een veelbelovend resultaat is. "VR-gebruik in gelijke klinische context kan mogelijk complicaties als gevolg van te veel verdoving terugdringen bij kwetsbare patiënten en is de moeite waard verder te onderzoeken." Het onderzoek is met 30 mensen beperkt uitgevoerd. Het gaat bovendien om één enkele medische instelling in de VS en van de gerekruteerde deelnemers was 32,5 procent vrouw. Deelnemers werden wel willekeurig ingedeeld in een van de twee groepen.

De gebruikte headset is afkomstig van XRHealth, die hardware en software kosteloos beschikbaar stelde, maar niet heeft betaald voor het onderzoek. Het geld voor het onderzoek kwam van de Amerikaanse Foundation for Anesthesia Education and Research.