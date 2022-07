Xiaomi 12S Ultra krijgt 1"-camerasensor van Sony

Xiaomi voorziet zijn komende topmodel Android-smartphone van een 1"-camerasensor. Het gaat om de Sony IMX989, die naar verluidt een 50-megapixelresolutie krijgt. Xiaomi presenteert het toestel op 4 juli in China, samen met de reguliere Xiaomi 12S en 12S Pro.

De Sony IMX989 is de eerste 1"-sensor ontwikkeld voor smartphones. Afgaande op de afbeeldingen heeft de chip een 4:3-verhouding en daarmee zou het oppervlak van de sensor uitkomen op ongeveer 123mm². Dat geeft de sensor een veel groter beeldoppervlak dan camerasensors in telefoons, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro en Google Pixel 6 Pro.

Sony stopte zelf al een 1"-sensor in zijn Xperia PRO-I, maar bij het maken van foto's gebruikt dat toestel maar ongeveer 60 procent van het sensoroppervlak. Dat komt doordat de gebruikte lens niet de hele sensor kan belichten. In de Xperia-smartphone zit een 3:2-sensor die ontworpen is voor compactcamera's. De nieuwe IMX989 is een 4:3-variant specifiek voor smartphones, die in zijn geheel benut zal worden.

Toestel Sensorformaat primaire camera Sensoroppervlak Xiaomi 12S Ultra 1" 123mm² Google Pixel 6 Pro 1/1,31" 72mm² Samsung Galaxy S22 Ultra 1/1,33" 69mm² Apple iPhone 13 Pro (Max) 1/1,65" 44mm²

Sony heeft nog geen details over de IMX989-sensor online gezet, maar volgens eerdere geruchten gaat het om een 50-megapixelsensor. De 1"-sensors die de fabrikant voor compactcamera's maakt, hebben een 20-megapixelresolutie.

Xiaomi is de eerste fabrikant die de IMX989-sensor zal gebruiken. De Chinese fabrikant stopt de sensor in de Xiaomi 12S Ultra. Op 4 juli wordt dat toestel officieel onthuld en worden alle specificaties bekendgemaakt. Xiaomi kondigde eerder al aan dat het samenwerkt met Leica voor de afstelling van de camera's, en renders en specificaties lekten al uit via OnLeaks.

De Xiaomi 12S Ultra wordt het nieuwe topmodel van de fabrikant. Er komen ook een Xiaomi 12S en 12S Pro, die niet voorzien zijn van de 1"-sensor. Het is nog niet bekend wanneer de toestellen naar de Europese markt komen. Xiaomi presenteert zijn smartphones meestal eerst in China en brengt ze later in andere werelddelen uit.