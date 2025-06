'Xiaomi 13 Pro krijgt dezelfde 1"-camerasensor als 12S Ultra'

De Xiaomi 13 Pro krijgt dezelfde 1"-camerasensor van Sony die ook in de Xiaomi 12S Ultra zat. Dat meldt leaker Yogesh Brar. Die 12S Ultra verscheen nooit in Nederland, al kwam Sony eerder al wel met een telefoon met 1"-camerasensor in Nederland.

De 1"-camerasensor is volgens Brar Sony's IMX989-50-megapixelsensor. Xiaomi bracht eerder al een 12S Ultra met dezelfde sensor uit, maar die is nooit verschenen in Nederland. In Nederland heeft alleen de Sony Xperia PRO-I een 1"-camerasensor, al gebruikt deze telefoon die sensor niet volledig. Xiaomi zei bij de onthulling van de 12S Ultra dat deze sensor voornamelijk beter zou zijn in het maken van foto's in donkere omgevingen.

Naast de Sony-sensor zit er ook een 50-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een telecamera met 50-megapixelresolutie in de komende Xiaomi 13 Pro. In de Xiaomi 12S hebben die sensors allebei een resolutie van 48 megapixel. Aan de voorzijde van de 13 Pro zit volgens Brar een 32-megapixelsensor.

Net als de 12S Ultra heeft de 13 Pro volgens de leaker een 6,7"-ltpo-scherm met '2k'-resolutie. De 13 Pro zou wel een krachtigere soc krijgen; de telefoon wordt volgens Brar voorzien van Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-soc. Het geheugen zou met 8 of 12GB wel gelijk zijn als de 12S Ultra. Voor opslag kan er volgens de leaker uit 128, 256 of 512GB gekozen worden. De 13 Pro krijgt verder een 4800mAh-accu die tot 120W kan snelladen en Android 13, stelt Brar. Xiaomi onthult de 13 Pro naar verwachting later dit jaar.